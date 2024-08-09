В Черниговской области 9 августа состоялось выездное заседание Кабмина

Правительство провело выездное заседание на Черниговщине — что обсуждали
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с правительством продолжает проводить выездные заседания. Так, в пятницу, 9 августа, они работают в Черниговской области.
Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.
Выездные заседания Кабмина
"Видим вызовы и проблематику, которую нужно оперативно решать. Энергетика, разминирование, восстановление, экономика и, конечно, безопасность", — говорится в сообщении.
Премьер отметил, что правительство активно помогает: только в этом году на ликвидацию последствий войны было выделено 2,6 миллиарда гривен, из которых 1,5 миллиарда — на строительство фортификаций.
Также более 355 миллионов выделено из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на ремонт социальных объектов и реконструкцию водопроводной насосной станции. В настоящее время средства уже перечислены, а работы выполнены.
Кроме того, в Черниговской области было выделено более 450 миллионов гривен целевых субвенций. В частности, 153 миллиона правительство направило на обустройство безопасных условий в школах — строительства укрытий.
Еще почти 60 миллионов направлены на восстановление учебных заведений, которые были повреждены из-за военных действий.
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