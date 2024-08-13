Коррупция в Минэнерго — подозреваемым по делу Хейла избрали меры пресечения

Задержание Александра Хейло. Фото: СБУ

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меры пресечения подозреваемым по делу бывшего заместителя министра энергетики Александра Хейло. Кто-то будет ждать приговора суда в СИЗО, а кого-то оставили под домашним арестом.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС во вторник, 13 августа.

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Отмечается, что одному из подозреваемых по делу экс-заместителя министра энергетики была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Срок действия меры пресечения — 60 суток. Как альтернативу, судья определила ему залог в размере 65 млн грн", — говорится в сообщении.

Второй подозреваемый, управляющий ООО, также проведет под стражей 60 суток, ему определили залог в размере 7 млн грн.

А третьему подозреваемому, бывшему руководителю государственного предприятия, избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, 12 августа Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро задержали замминистра энергетики Александра Хейло на взятке в полмиллиона долларов.

В тот же день чиновник был уволен с должности.

По данным следствия, замминистра за деньги обещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать уникальное и дефицитное горнодобывающее оборудование из шахт Покровского региона Донбасса.

Чиновнику и его сообщникам грозит до 12 лет лишения свободы.