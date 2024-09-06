За большими кадровыми изменениями в правительстве стоит Ермак, - нардеп

Заседание Верховной Рады. Фото: УНИАН

В четверг, 5 сентября, Верховная Рада Украины назначила несколько новых министров. В то же время в кулуарах парламента говорят, что за кадровыми изменениями может стоять глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Об этом заявил народный депутат Украины от фракции "Батьківщина" Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Киев".

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По его словам, все управление Украиной проходит исключительно президентом Владимиром Зеленским, Ермаком и другими менеджерами Банковой.

"Вопреки Конституции управление осуществляется из центра принятия решений в Офисе президента. Лично президентом и его шестью менеджерами. Понятно, что Ермак, это один из ключевых менеджеров. Он при президенте осуществляет управление исполнительной властью и всеми процессами", — говорит парламентарий.

Он добавил, что изменения в Кабмине ужесточили позиции Андрея Ермака в управлении государством.

"Эти изменения усилили эту конструкцию и влияние главы Офиса президента. Увеличилось количество его представителей в правительстве. Соответственно в Офис президента на усиление пошли люди. Когда два вице-премьера идут на усиление, и они гордятся этим, вот и ответ на этот вопрос. Ну как может вице-премьер-министр мощного министерства идти советником или заместителем главы Офиса?", — говорит Кучеренко.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины уволила восьмерых министров, назначив на их места ряд новых чиновников. В частности, вместо Дмитрия Кулебы должность министра иностранных дел Украины занял один из заместителей Андрея Ермака, Андрей Сибига, который, по информации СМИ, выступил инициатором лишения украинцев консульских услуг за границей из-за вступления в силу нового закона о мобилизации.