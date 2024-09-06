Ирина Верещук — стало известно, кто возглавит Минреинтеграцию

Ирина Верещук. Фото: Минреинтеграции

Кабинет Министров Украины определился, кто временно возглавит Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий вместо Ирины Верещук. Эту должность займет ее заместитель Анатолий Стельмах.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в пятницу, 6 сентября.

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"Временно возложено на выполнение обязанностей министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на Стельмаха Анатолия Юрьевича", — говорится в Сообщении Мельничука.

Скриншот сообщения Тараса Мельничука

Что предшествовало

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 3 сентября подала в отставку. Она почти три года работала в правительстве.

В тот же день стало известно, что Верещук заняла должность в Офисе Президента. Она станет заместителем главы ОП.

"Президент сказал, что я ему нужна в ОПУ. Поэтому перехожу на должность заместителя Главы ОПУ", — сказала чиновник.

Рада отправила Верещука в отставку 5 сентября. Это стало очередным шагом в процессе увольнения министров и чиновников, который стартовал 4 сентября.

Что известно об Анатолии Стельмахе

Анатолий Стельмах родился во Львове. Окончил Львовскую политехнику за специальность "военная журналистика", а также Национальную академию государственного управления при президенте и Межрегиональную академию управления персоналом.

Он был офицером пресс-центра Сухопутных войск и Минобороны, а также помощником командира отряда украинского национального контингента Миссии ООН в Конго.

В январе 2022 года Стельмах был назначен заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.