Обновление Кабмина — Зеленский отреагировал на новые назначения

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В четверг, 5 сентября, Верховная Рада назначила несколько новых министров. Каждый из них в течение осени должен дать определенные результаты.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 5 сентября.

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Зеленский поблагодарил парламент за поддержку соответствующих кандидатур и подчеркнул, что правительственные институции сейчас должны работать максимально активно.

"Очень важно, чтобы правительственные институции сейчас работали максимально активно — еще активнее, чем это было раньше. На всех уровнях. Больше инвестиций партнеров в оборонное производство Украины. Более активное продвижение в переговорном процессе с Евросоюзом — это подготовка будущего соглашения о вступлении", — сказал Президент.

Глава государства добавил, что приоритеты их работы также включают усиление взаимодействия между властями и громадами, поддержку фронта, защиту энергетических объектов, ветеранскую политику, борьбу с российской пропагандой и обеспечение финансовой стабильности, в том числе путем использования российских активов.

"Есть десятки таких вполне конкретных задач, и в своей должности каждый в течение осени должен дать определенные результаты", — подытожил Зеленский.