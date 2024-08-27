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В Тернополе депутат облсовета требовал взятку у военного — как его наказал суд

27 августа 2024 22:33
Галина Шподарева - редактор
В Тернополе депутат, требовавший взятку с военного, отделался штрафом
Задержание депутата в Тернополе. Фото: СБУ
Галина Шподарева - редактор

Высший антикоррупционный суд оштрафовал депутата Тернопольского облсовета за вымогательство взятки в размере 15 тыс. гривен от военного — обещал помочь в получении материальной помощи на лечение. По решению ВАКС депутат должен уплатить 68 тыс. грн и перечислить 1 млн грн на нужды ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры во вторник, 27 августа.

В Тернополе депутат облсовета требовал взятку у военного - как его наказал суд - фото 1
Задержание депутата Тернопольского облсовета. Фото: СБУ

Детали дела

Депутата Тернопольского облсовета, главу постоянной бюджетной комиссии Олега Щиголя военная контрразведка задержала во время передачи денег в марте 2024 года. Он требовал у военного 15 тыс. гривен за то, что поможет ему в выделении материальной помощи на лечение.

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Страница Тернопольского облсовета. Фото: скриншот

Имя взяточника тогда правоохранители не уточняли, но на сайте Тернопольского областного совета указано, что этот пост занимал депутат облсовета Олег Щиголь. После завершения расследования Специализированной антикоррупционной прокуратурой дело было направлено в Высший антикоррупционный суд.

Решение суда

27 августа 2024 года ВАКС вынес приговор на основании соглашений о признании виновности по делу в отношении депутата областного совета, обвиняемого в получении 15 тыс. гривен неправомерной выгоды от военнослужащего ВСУ за содействие в выделении материальной помощи для лечения.

"Учитывая, что депутат совершил нетяжкое преступление, своими действиями не причинил ущерб государству, полностью признал свою вину и искренне раскаивается, суд назначил ему наказание в виде максимального штрафа, предусмотренного санкцией статьи, а именно 68 тыс. гривен, и лишил права занимать должности в органах власти и местного самоуправления сроком 2 года", — сообщили в САП.

Кроме того, эксдепутат должен перечислить на нужды ВСУ 1 млн гривен, из которых 600 тыс. гривен уже перечислены на специальный счет. Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

В Тернополе депутат облсовета требовал взятку у военного - как его наказал суд - фото 3
Сообщение САП. Фото: скриншот

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