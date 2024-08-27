В Тернополе депутат, требовавший взятку с военного, отделался штрафом

Задержание депутата в Тернополе. Фото: СБУ

Высший антикоррупционный суд оштрафовал депутата Тернопольского облсовета за вымогательство взятки в размере 15 тыс. гривен от военного — обещал помочь в получении материальной помощи на лечение. По решению ВАКС депутат должен уплатить 68 тыс. грн и перечислить 1 млн грн на нужды ВСУ.



Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры во вторник, 27 августа.

Задержание депутата Тернопольского облсовета. Фото: СБУ

Детали дела

Депутата Тернопольского облсовета, главу постоянной бюджетной комиссии Олега Щиголя военная контрразведка задержала во время передачи денег в марте 2024 года. Он требовал у военного 15 тыс. гривен за то, что поможет ему в выделении материальной помощи на лечение.

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Имя взяточника тогда правоохранители не уточняли, но на сайте Тернопольского областного совета указано, что этот пост занимал депутат облсовета Олег Щиголь. После завершения расследования Специализированной антикоррупционной прокуратурой дело было направлено в Высший антикоррупционный суд.

Решение суда

27 августа 2024 года ВАКС вынес приговор на основании соглашений о признании виновности по делу в отношении депутата областного совета, обвиняемого в получении 15 тыс. гривен неправомерной выгоды от военнослужащего ВСУ за содействие в выделении материальной помощи для лечения.

"Учитывая, что депутат совершил нетяжкое преступление, своими действиями не причинил ущерб государству, полностью признал свою вину и искренне раскаивается, суд назначил ему наказание в виде максимального штрафа, предусмотренного санкцией статьи, а именно 68 тыс. гривен, и лишил права занимать должности в органах власти и местного самоуправления сроком 2 года", — сообщили в САП.

Кроме того, эксдепутат должен перечислить на нужды ВСУ 1 млн гривен, из которых 600 тыс. гривен уже перечислены на специальный счет. Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.