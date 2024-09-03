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Кудрицкий прокомментировал свое увольнение с должности главы Укрэнерго

3 сентября 2024 17:53
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Увольнение главы Укрэнерго — комментарий Кудрицкого
Бывший глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Фото: censor.net
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В понедельник, 2 сентября, Наблюдательный совет Укрэнерго на внеочередном заседании принял решение о досрочном прекращении полномочий Владимира Кудрицкого как председателя правления компании. Исполняющим обязанности председателя правления назначен Алексей Брехт, отвечающий за эксплуатацию, восстановление и развитие высоковольтной инфраструктуры.

Об этом сообщил бывший глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий во вторник, 3 сентября.

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Кудрицкий заявил, что сам инициировал проведение этого внеочередного заседания, подчеркнув, что вопрос об увольнении и назначении руководителя Укрэнерго является исключительной компетенцией Наблюдательного совета. По его мнению, независимость корпоративного управления и прозрачность бизнес-процессов имеют критическое значение для получения финансовой поддержки от западных партнеров на сумму 1,5 млрд евро, предназначенных для восстановления энергосистемы.

Он отметил, что решение Наблюдательного совета не связано с вопросом защиты подстанций Укрэнерго, Кудрицкий уверяет, что никаких вопросов в состояние объектов не возникло.

"Я не могу вдаваться в детали, но на подстанциях Укрэнерго построено более 60 антидронових укрытий, практически на каждой подстанции. Такие инженерные сооружения построены только на объектах Укрэнерго. Там, где заказчиком выступала Компания, не потрачено ни одной гривны из государственного бюджета, ведь все они построены за средства международной поддержки. Они спасли десятки автотрансформаторов в этом году. Это не значит, что после прилета нескольких десятков ракет энергосистема не почувствует удара. Это означает, что мы сможем быстро, за несколько дней, восстановить ее работу", — говорится в сообщении.

Кудрицкий добавил, что в последнее время в некоторых анонимных телеграмм-каналах и СМИ развернута кампания по дискредитации Укрэнерго. По его словам, в то время как Укрэнерго работало над восстановлением системы после "самой тяжелой системной аварии", были попытки распространения заказных новостей, обвинявших руководство компании в этой аварии.

Кудрицкий подчеркнул, что поддержка профессиональной команды и независимых членов Наблюдательного совета является залогом противодействия подобным попыткам и сохранению поддержки западных партнеров.

"Уверен, что опыт и профессионализм Алексея Брехта и команды Укрэнерго позволят обеспечить продолжение надлежащей подготовки энергосистемы к тяжелой зиме. Я всем сердцем и мыслями буду болеть за них. Я бесконечно благодарен всем вам за сотни постов и сообщений в эти дни, за огромную поддержку. Мой последний рабочий день в Укрэнерго 4 сентября. Поэтому будет еще farewell)", — говорится в сообщении.

Сообщение Владимира Кудрицкого. Фото: скриншот
Сообщение Владимира Кудрицкого. Фото: скриншот
Сообщение Владимира Кудрицкого. Фото: скриншот
Сообщение Владимира Кудрицкого. Фото: скриншот

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