В Верховную Раду поступили заявления об отставке нескольких министров — Стефанчук назвал имена

Верховная Рада Украины. Фото: rada.gov.ua

В Верховную Раду Украины во вторник, 3 сентября, поступило заявление об отставке от нескольких министров. В частности, речь идет о министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александре Камышине и министре юстиции Денисе Малюське.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в Facebook.

Читайте также:

Заявления об отставке

Всего в Раду поступило четыре заявления от:

министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина;

министра юстиции Украины Дениса Малюськи;

министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца;

главы Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.

Заявление об отставке Камышина. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Заявление об отставке Стрельца. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Заявление об отставке Малюськи. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Заявление об отставке Коваля. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

"Все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний", — рассказал Стефанчук.

Пост Стефанчука. Фото: скриншот

Напомним, 3 сентября директор Национального антикоррупционного бюро Украины уволил своего первого заместителя. Причина — совершение дисциплинарного проступка, а именно — нарушение присяги государственного служащего, нарушение правил нравственного поведения государственных служащих, Закона Украины "О государственной службе" и кодекса этики работника НАБУ.

Ранее решением Ставки Верховного главнокомандующего был уволен руководитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий.