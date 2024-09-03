В Верховную Раду поступили заявления об отставке нескольких министров — Стефанчук назвал имена

В Раду поступили заявления об отставке нескольких министров — о ком идет речь
В Верховную Раду Украины во вторник, 3 сентября, поступило заявление об отставке от нескольких министров. В частности, речь идет о министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александре Камышине и министре юстиции Денисе Малюське.
Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в Facebook.
Заявления об отставке
Всего в Раду поступило четыре заявления от:
- министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина;
- министра юстиции Украины Дениса Малюськи;
- министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца;
- главы Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.
"Все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний", — рассказал Стефанчук.
Напомним, 3 сентября директор Национального антикоррупционного бюро Украины уволил своего первого заместителя. Причина — совершение дисциплинарного проступка, а именно — нарушение присяги государственного служащего, нарушение правил нравственного поведения государственных служащих, Закона Украины "О государственной службе" и кодекса этики работника НАБУ.
Ранее решением Ставки Верховного главнокомандующего был уволен руководитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
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