Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Защита энергообъектов Украины — Шмыгаль назвал сумму, которую выделило государство arrow

Защита энергообъектов Украины — Шмыгаль назвал сумму, которую выделило государство

27 августа 2024 13:49
Виктория Козырь - редактор
Шмыгаль сообщил, сколько выделило государство на защиту энергообъектов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: sluga-narodu.com
Виктория Козырь - редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, сколько денег выделило государство на строительство двух уровней защиты энергообъектов. По его словам, речь идет о десятках миллиардов гривен.

Об этом Денис Шмыгаль сказал на панельной дискуссии в рамках форума "Украина-2024. Независимость" во вторник, 27 августа.

Читайте также:

Строительство двух уровней защиты энергообъектов

Шмыгаль объяснил, что предполагали эти уровни:

  • Первый — закрытие разными средствами от косвенного поражения объекта;
  • второй — железобетонные укрытия для трансформаторов и других объектов распределения электроэнергии, в частности от атак дронов. Большинство из них уже построено.

По его словам, второй уровень защищал преимущественно от дронов, ведь раньше для российских оккупантов было экономически нецелесообразным бить по энергообъектам ракетами. Однако 26 августа захватчики впервые нанесли удар ракетами с кассетными боеприпасами по подстанции.

"Это были десятки ракет. Из десятков ударов мы вчера потеряли очень небольшое количество оборудования благодаря первому и второму уровням защиты", — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер отметил, что разработаны экспериментальные проекты по третьему уровню защиты. Речь идет об огромных сооружениях, которые должны накрывать подстанции примерно в размере трех футбольных полей, однако еще непонятна их экономическая целесообразность. Шмыгаль добавил, чтобы построить шесть объектов третьего уровня защиты нужно 188 млрд грн.

Также важные новости дня по теме:

Денис Шмыгаль деньги Украина обстрелы оккупанты энергосистема

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:14 Подозревается в хищении 7,5 млн грн на ремонтах дорог — на Львовщине будут судить директора компании

14:12 Вел себя агрессивно — в Харькове правоохранители наказали 59-летнего мужчину за домашнее насилие

14:11 Харлан лично вручила свою саблю ФК Металлист 1925

14:03 Кэшбек за покупку украинских товаров — стартовал важный этап программы

14:03 Масштабная атака на энергосистему — в Укрэнерго сообщили, как сегодня будут выключать свет

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

13:56 Украина создает новые бригады для войны в 2025 году, — Forbes

13:50 Рафаэль Гросси прибыл в Россию на Курскую АЭС — что он собирается там делать

13:50 Скандал с закупками на восстановление "Охматдета" — Шмыгаль прокомментировал ситуацию

13:49 Защита энергообъектов Украины — Шмыгаль назвал сумму, которую выделило государство

13:44 Наводил ракеты на юг — курьер из Николаева работал на ФСБ

14:14 Подозревается в хищении 7,5 млн грн на ремонтах дорог — на Львовщине будут судить директора компании

14:12 Вел себя агрессивно — в Харькове правоохранители наказали 59-летнего мужчину за домашнее насилие

14:11 Харлан лично вручила свою саблю ФК Металлист 1925

14:03 Кэшбек за покупку украинских товаров — стартовал важный этап программы

14:03 Масштабная атака на энергосистему — в Укрэнерго сообщили, как сегодня будут выключать свет

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

13:56 Украина создает новые бригады для войны в 2025 году, — Forbes

13:50 Рафаэль Гросси прибыл в Россию на Курскую АЭС — что он собирается там делать

13:50 Скандал с закупками на восстановление "Охматдета" — Шмыгаль прокомментировал ситуацию

13:49 Защита энергообъектов Украины — Шмыгаль назвал сумму, которую выделило государство

13:44 Наводил ракеты на юг — курьер из Николаева работал на ФСБ

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

06:40 Цены на цветные металлы в конце августа — сколько в Украине стоит 1 кг алюминия

26 августа 2024

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

Text

13:00 Новые удары по Украине и Зеленский собрал срочное совещание — эфир День.LIVE

Text

12:56 Сколько поврежденной гидрогенерации Украина планирует восстановить до зимы — ответ нардепа

Text

12:31 Нардеп Семинский заявил, что оккупанты улучшили свои дроны для длительных атак на Украину

Text

12:01 Стефанчук объяснил, какую пользу Украина получит от ратификации Римского статута

Text

12:00 Эксперт объяснил, сколько времени нужно для ремонта электромощностей после атак РФ

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

11:48 Зеленский, Шмыгаль, Ермак и Стефанчук на Форуме Україна 2024. Незалежність — прямой эфир

Text

10:17 Света не будет в лучшем случае по 12 часов в сутки — к чему готовиться украинцам зимой

Text

09:35 Большинство "за" такое решение — чиновник ВРУ сказал, почему военные хотят запрета Telegram

Text

09:29 В КГВА ответили, есть ли угрозы для Киевской ГЭС после ночной атаки России

Text

08:00 Самая массированная атака России и что будет с налогами в Украине — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году