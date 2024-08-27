Шмыгаль сообщил, сколько выделило государство на защиту энергообъектов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: sluga-narodu.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, сколько денег выделило государство на строительство двух уровней защиты энергообъектов. По его словам, речь идет о десятках миллиардов гривен.

Об этом Денис Шмыгаль сказал на панельной дискуссии в рамках форума "Украина-2024. Независимость" во вторник, 27 августа.

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Шмыгаль объяснил, что предполагали эти уровни:

Первый — закрытие разными средствами от косвенного поражения объекта;

второй — железобетонные укрытия для трансформаторов и других объектов распределения электроэнергии, в частности от атак дронов. Большинство из них уже построено.

По его словам, второй уровень защищал преимущественно от дронов, ведь раньше для российских оккупантов было экономически нецелесообразным бить по энергообъектам ракетами. Однако 26 августа захватчики впервые нанесли удар ракетами с кассетными боеприпасами по подстанции.

"Это были десятки ракет. Из десятков ударов мы вчера потеряли очень небольшое количество оборудования благодаря первому и второму уровням защиты", — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер отметил, что разработаны экспериментальные проекты по третьему уровню защиты. Речь идет об огромных сооружениях, которые должны накрывать подстанции примерно в размере трех футбольных полей, однако еще непонятна их экономическая целесообразность. Шмыгаль добавил, чтобы построить шесть объектов третьего уровня защиты нужно 188 млрд грн.