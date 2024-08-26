В некоторых областях графики отключений будут действовать круглосуточно — список

Удары по энергетике — в некоторых областях Украины будут действовать графики отключения света
26 августа 2024 21:17
Украинские энергетики. Иллюстративное фото: ДТЭК
Во вторник, 27 августа, в некоторых областях Украины будут действовать графики отключения света. Причиной тому стали российские удары по энергетической системе.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
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В каких областях будут действовать графики отключения
Энергетики отмечают, что в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях будут задействованы графики стабилизационных отключений.
Сообщаются, что графики будут действовать круглосуточно.
- 00:00 - 06:00 три очереди отключений
- 06:00 - 11:00 четыре очереди
- 11:00 – 15:00 три очереди
- 15:00 – 21:00 четыре очереди
- 21:00 – 00:00 три очереди
В ДТЭК добавили, что есть возможны применения светло-серых зон отключения.
"Высокая вероятность применения светло-серых зон отключений графиков", — говорится в сообщении.
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