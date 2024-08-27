Помощь для Украины — Зеленский прокомментировал задержки

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Помощь от международных партнеров часто поступает с задержкой. Одну из поддержек Украина ждала в течение 12 месяцев.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 2024. Независимость" во вторник, 27 августа.

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Зеленский заявил, что Украине пришлось ждать одну из поддержек от международных партнеров в течение 12 месяцев.

"Такой себе юбилей — 12 месяцев пришлось ждать поддержки от партнеров, именно столько времени прошло до момента, когда она поступила к нам", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что сейчас нет времени на жалобы или обвинения, зато важно благодарить, поддерживать связь и продолжать работу над получением дальнейшей помощи.

"Я никого не обвиняю — нет времени на жалобы или обвинения. Спасибо, жмем руку, обнимаем людей и говорим, когда вернуться за следующим. Другого выхода нет", — отметил президент.