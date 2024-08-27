Помощь для Украины — Зеленский прокомментировал задержки

Зеленский прокомментировал задержку помощи от партнеров
Помощь от международных партнеров часто поступает с задержкой. Одну из поддержек Украина ждала в течение 12 месяцев.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 2024. Независимость" во вторник, 27 августа.
Помощь от партнеров для Украины
Зеленский заявил, что Украине пришлось ждать одну из поддержек от международных партнеров в течение 12 месяцев.
"Такой себе юбилей — 12 месяцев пришлось ждать поддержки от партнеров, именно столько времени прошло до момента, когда она поступила к нам", — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что сейчас нет времени на жалобы или обвинения, зато важно благодарить, поддерживать связь и продолжать работу над получением дальнейшей помощи.
"Я никого не обвиняю — нет времени на жалобы или обвинения. Спасибо, жмем руку, обнимаем людей и говорим, когда вернуться за следующим. Другого выхода нет", — отметил президент.
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