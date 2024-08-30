МиГ-29 наносит удары по переправным мостам на Курщине.

Украинский МиГ-29 уничтожает переправные мосты на Курщине — в ВС поделились видео
Украинский истребитель МиГ-29 успешно выполнил боевое задание на Курщине. Используя высокоточные авиабомбы GBU-62 JDAM-ER, удалось нанести удар по мостовым переправам.
Видео обнародовал командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram в пятницу, 30 августа.
Украинский МиГ-29 уничтожает авиабомбами мостовые переправы на Курщине
Олещук поделился видео, на котором украинский пилот Karaya, летая на МиГ-29, уничтожает мостовые переправы на Курщине.
"Планирование операции, программирование средств поражения, боевой вылет, высокоточный удар, объективный контроль и благодарность от командующего", — говорится в сообщении.
По данным командующего ВС, украинское МиГ-29 применяет авиабомбы GBU-62 JDAM-ER по мостовым переправам на Курщине.
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