МиГ-29 наносит удары по переправным мостам на Курщине.

Украинский пилот у истребителя МиГ-29. Фото: скриншот

Украинский истребитель МиГ-29 успешно выполнил боевое задание на Курщине. Используя высокоточные авиабомбы GBU-62 JDAM-ER, удалось нанести удар по мостовым переправам.

Видео обнародовал командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram в пятницу, 30 августа.

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Олещук поделился видео, на котором украинский пилот Karaya, летая на МиГ-29, уничтожает мостовые переправы на Курщине.

"Планирование операции, программирование средств поражения, боевой вылет, высокоточный удар, объективный контроль и благодарность от командующего", — говорится в сообщении.

По данным командующего ВС, украинское МиГ-29 применяет авиабомбы GBU-62 JDAM-ER по мостовым переправам на Курщине.