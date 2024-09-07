Зеленский поздравил разведчиков с Днем военной разведки

Зеленский отметил важную миссию разведчиков и поздравил с праздником
В Украине 7 сентября отмечают День военной разведки. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил разведчиков за важную работу по защите интересов страны.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 7 сентября.
Поздравления с Днем военной разведки
Зеленский поздравил украинскую военную разведку с их профессиональным праздником. В своем обращении он поблагодарил каждого, кто получает важную информацию для страны, наносит существенные потери врагу и защищает интересы Украины.
"Гордимся вами и вашими результатами. Слава военной разведке Украины!" – подчеркнул глава государства.
Напомним, профессиональный праздник сотрудников военной разведки МОУ и военной разведки ВСУ установлен Указом Президента Украины от 7 сентября 2022 года.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский также поздравил разведчиков с праздником. Он подчеркнул, что военные части и подразделения разведки ВСУ эффективно и качественно получают важную разведывательную информацию, используемую для принятия взвешенных стратегических решений.
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