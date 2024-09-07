Зеленский поздравил разведчиков с Днем военной разведки

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В Украине 7 сентября отмечают День военной разведки. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил разведчиков за важную работу по защите интересов страны.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 7 сентября.

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Зеленский поздравил украинскую военную разведку с их профессиональным праздником. В своем обращении он поблагодарил каждого, кто получает важную информацию для страны, наносит существенные потери врагу и защищает интересы Украины.

Военная разведка Украины. Фото: Зеленский

"Гордимся вами и вашими результатами. Слава военной разведке Украины!" – подчеркнул глава государства.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, профессиональный праздник сотрудников военной разведки МОУ и военной разведки ВСУ установлен Указом Президента Украины от 7 сентября 2022 года.

Военные ГУР. Фото: Зеленский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский также поздравил разведчиков с праздником. Он подчеркнул, что военные части и подразделения разведки ВСУ эффективно и качественно получают важную разведывательную информацию, используемую для принятия взвешенных стратегических решений.