Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в избиении ветерана в Смеле

Подозреваемый. Фото: Нацполиция

В среду, 11 сентября, Смелянский горрайонный суд вынес решение о мере пресечения для подозреваемого в избиении ветерана. Суд постановил заключить обвиняемого под стражу без возможности внесения залога.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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Детали дела

Ранее правоохранители задержали лицо, обвиняемое в избиении ветерана войны и вымогательстве денег в городе Смела Черкасской области. Мужчине инкриминируют вымогательства и хулиганство, совершенные группой лиц. 28-летний подозреваемый находился в розыске и скрывался в одной из гостиниц Черкасской области.

Также объявлено о подозрении еще одному участнику преступления, отцу первого фигуранта, за хулиганство.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых правоохранители изъяли наркотические вещества и оружие. На основании этих находок дополнительно внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по фактам незаконного хранения оружия и наркотиков.

Сообщение Национальной полиции. Фото: скриншот

Что предшествовало

Во вторник, 10 сентября, стало известно, что в городе Смела местный "уголовный авторитет" избил военнослужащего на улице.

"Позорная ситуация в Смеле. Никто и никогда не имеет права унижать ветеранов. Все, что произошло, получит должную и жесткую реакцию правоохранителей", — отреагировал министр внутренних дел Игорь Клименко на инцидент.

Он добавил, что каждый из воинов и все украинцы заслуживают уважения и верховенства права.

Уже 11 сентября полиция задержала мужчину, совершившего драку. Он скрывался от правоохранителей в одной из гостиниц города.