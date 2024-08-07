COVID-19 FLiRT — в Минздраве рассказали, чем опасен новый штамм

Коронавирус. Иллюстративное фото: freepik

Недавно в Украине был обнаружен новый штамм коронавируса FLiRT. Он более опасен и заразен, чем его предшественники, но вакцинация остается эффективным средством профилактики.

Об этом сообщил заместитель главы Министерства здравоохранения (МОЗ) Игорь Кузин в эфире телемарафона в среду, 7 августа.

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Кузин рассказал, что недавно в Украине зафиксировали первые три случая нового субварианта FLiRT: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области.

По его словам, этот новый штамм скорее передается между людьми и сильнее поражает иммунную систему, но симптомы остаются прежними.

"Он еще быстрее передается от человека к человеку и еще в большей степени уходит от иммунного ответа, но общие симптомы остаются такими же: повышение температуры тела, преимущественно в первые дни заболевания, кашель, могут возникать головные боли, боли в мышцах", — пояснил он.

В то же время заместитель председателя Минздрава отметил, что люди, не получившие бустерную дозу вакцины, имеют большие риски заразиться.

Кузин напомнил, что первые случаи нового штамма начали появляться в марте 2024 года. Также в последние месяцы многие страны заявили о росте заболеваемости коронавирусом. К примеру, в США показатели выросли на 25%.