В Запорожье мужчина под прикрытием полиции дважды занимался сексом с проститутками, чтобы разоблачить сутенера

Задержание злоумышленника. Иллюстративное фото: Нацполиция

Суд в Запорожье вынес приговор мужчине, который параллельно с работой таксистом организовывал встречи с женщинами, занимавшимися сексом за деньги. Чтобы разоблачить эту схему, правоохранители отправили к сутенеру своего человека, который дважды занимался сексом за деньги и свидетельствовал об этом в суде.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По данным правоохранителей, задержанный работал в Запорожье таксистом, а также организовывал встречи с женщинами, которые за деньги оказывали секс-услуги. Мужчина подбирал на такси своих клиентов и отвозил их к женщинам. Правоохранителям удалось зафиксировать два таких случая и в этом им помог специальный агент — мужчина, согласившийся воспользоваться услугами подозреваемого и снять это на видео.

В суде этот агент рассказал, что первый раз договорился о встрече с женщиной в сауне, а второй раз — в съемной квартире. В обоих случаях он занимался сексом с женщинами и платил за это сутенеру деньгами, которые ему выдали на это правоохранители. Всего на эти "оперативные закупки" полицейские потратили 2750 гривен.

Что решил суд

Орджоникидзевский районный суд Запорожья вынес приговор фигуранту из-за создания или содержания мест разврата и сводничества. Сутенер должен получить два года ограничения свободы, но вместо этого наказание судьи дали ему один год испытательного срока.