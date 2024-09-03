Аварийные отключения света — где действуют ограничения вечером 3 сентября

В трех областях Украины ввели аварийные отключения света — перечень
В трех областях Украины вечером, 3 сентября, ввели экстренные отключения света. В настоящее время наблюдается сложная ситуация в энергосистеме.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.
Аварийные отключения света
Экстренные отключения электроэнергии введены:
- в Киеве и области;
- в Днепропетровской области;
- в Донецкой области.
"Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме", — говорится в сообщении.
В ДТЭК отметили, что во время экстренных отключений графики не действуют.
Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что зимой возможны отключения света на 10-14 часов. Это произойдет, если температура воздуха упадет до -15 °C и ниже.
Также самый масштабный российский авиаудар по Украине, состоявшийся 26 августа, может иметь серьезные последствия. Так, из-за проблем с электроснабжением и длительных отключений света из Украины в этом году могут выехать еще до 400 тысяч граждан.
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