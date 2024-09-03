Аварийные отключения света — где действуют ограничения вечером 3 сентября

Аварийная бригада ДТЭК. Фото: ДТЭК

В трех областях Украины вечером, 3 сентября, ввели экстренные отключения света. В настоящее время наблюдается сложная ситуация в энергосистеме.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Читайте также:

Аварийные отключения света

Экстренные отключения электроэнергии введены:

в Киеве и области;

в Днепропетровской области;

в Донецкой области.

"Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме", — говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что зимой возможны отключения света на 10-14 часов. Это произойдет, если температура воздуха упадет до -15 °C и ниже.

Также самый масштабный российский авиаудар по Украине, состоявшийся 26 августа, может иметь серьезные последствия. Так, из-за проблем с электроснабжением и длительных отключений света из Украины в этом году могут выехать еще до 400 тысяч граждан.