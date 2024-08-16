Зеленский приветствовал в Украине новоназначенных послов шести стран

Встреча Зеленского с новыми послами шести стран. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты новых послов Мексики, Италии, Словакии, Нидерландов, Индии и Бельгии. Таким образом, новоназначенные послы начали свою работу в Украине.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram в пятницу, 16 августа.

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Владимир Зеленский сообщил о прибытии для работы в Украину новых послов государств-партнеров: Бельгии, Индии, Нидерландов, Словакии, Италии и Мексики.

"Принял верительные грамоты и благодарен за четкую поддержку нашей территориальной целостности и международного права. И сегодня же провел несколько совещаний по дальнейшей работе по приближению мира для Украины, справедливого мира, и для защиты наших людей", — сказал президент.

Также Зеленский анонсировал новости после ряда встреч и совещаний.