Зеленский и премьер Нидерландов Схоф посетили школу в Запорожье

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским в школе в Запорожье. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Дик Схоф совершили визит в Запорожье. Там они посетили тематический урок в одном из учебных заведений города.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в понедельник, 2 сентября.

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Политики пообщались с учениками и поздравили с первым учебным днем этого года.

"Гордимся нашими школьниками-героями, которые в Украине, несмотря ни на что, учатся, борются. Спасибо вам за такую любовь к Украине!" — отметил Зеленский.

Глава государства и премьер Нидерландов пообщались с учениками 1-го и 11-го классов. По словам директора заведения, в этом году здесь будут учиться 76 первоклассников и четыре 11-х класса.

Схоф отметил, что очень важно оставаться в Украине, учиться и развиваться.

"Мы понимаем, насколько это стрессовые условия, насколько вам непросто. Но, пожалуйста, делайте это. Нидерланды остаются с Украиной, остаются с вами экономически, политически, финансово, милитарно — во всех смыслах", — сказал он.

Премьер также подарил ученикам несколько известных в Нидерландах книг, переведенных на украинский.

Напомним, Зеленский обратился к школьникам и студентам, родителям и тем, кто делает обучение в Украине возможной — к защитникам.