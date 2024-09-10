Украина присоединится к ЕС в конце 2025 года - Шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что наше государство будет готово к вступлению в Европейский Союз до конца 2025 года. Он отметил, что присоединение Украины к ЕС является неотъемлемой частью справедливого мира.

Об этом Шмыгаль сказал на пресс-конференции 10 сентября.

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"Наша цель амбициозная — мы хотим не позже конца 2025 года быть готовыми к вступлению в ЕС", — отметил Шмыгаль.

Он также добавил, что в Украине понимают, что вступление нашего государства в Евросоюз должно быть неотъемлемой частью справедливого мира. Глава правительства подчеркнул, что это стратегическая цель Украины.

Шмыгаль добавил, что этому предшествует титаническая работа, в том числе техническая. Необходимо привести в соответствие с директивами и правилами ЕС украинское законодательство, все подзаконные акты. Речь идет о десятках тысяч документов.

"Политическое решение у нас остается одно — это решение стран-членов Евросоюза о принятии Украины в члены ЕС. Этому предшествует большая техническая работа, не предусматривающая ярких политических заявлений, но происходящая ежедневная неутомимая тихая работа", — сообщил премьер.

Шмыгаль также напомнил, что в этом году Украина уже добилась значительных успехов в области евроинтеграции.

Премьер убежден, что Кабмин вместе с Верховной Радой внимательно отслеживают и обеспечивают реализацию этих мер, чтобы продвигаться по графику евроинтеграционных реформ.