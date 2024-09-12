Отключение электроэнергии — каких ограничений следует ждать зимой

Экс-глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Фото: Экономическая правда

Отключение электроэнергии зимой будет напрямую зависеть от температурных условий и вражеских обстрелов по критическим объектам. Серьезные ограничения следует ожидать где-то в декабре.

Об этом сообщил бывший начальник Укрэнерго Владимир Кудрицкий в интервью ''Экономической правде''.

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Кудрицкий заявил, что компаний устранила основную часть повреждений, поэтому у Укрэнерго нет никаких проблем. По его прогнозам, в сентябре-октябре ситуация по энергоснабжению должна быть спокойна, если не будет масштабных обстрелов.

"Генерации у нас хватает, потому что спала жара и снизилось потребление. Пока не будет новой волны жары или очередных проблем на каком-то большом объекте генерации вроде атомной станции, у нас электроэнергии должно было хватать", — сказал экс-очильник Укрэнерго.

Он добавил, что именно холодная погода будет являться триггером для введения ограничений электропотребления. Кудрицкий заявил, что в холодную погоду отключения будут, даже если все планы по восстановлению генерации будут реализованы.

"Мой прогноз срединный. В теплые периоды, когда температура будет выше нуля, мы сможем обойтись без отключений, если не произойдет каких-либо событий на объектах генерации, на 1000 или 2000 мегаватт. Если будет холодный период, например среднесуточная температура минус 10, то я не вижу, чем можно покрыть дефицит", — заметил бывший глава энергокомпании.

Он добавил, что ориентироваться можно на ситуацию, которая была с отключениями света летом. По его словам, график ограничений будет зависеть от того, насколько долго будет период сильных холодов.

"Может быть график четыре через четыре, может быть четыре через шесть", — сказал Кудрицкий.

Во время интервью Кудрицкий также ответил на вопрос о своем увольнении и действительно ли было на него давление со стороны представителей власти в Украине.

Бывший глава Укрэнерго также назвал причину, почему критические энергообъекты Украины до сих пор остаются уязвимыми.

Кудрицкий заявил, что основной проблемой в реализации проекта по защите энергообъектов третьим уровнем является нехватка финансирования.