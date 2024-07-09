О чем говорится в коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне

Саммит НАТО — стало известно, какие формулировки содержатся в коммюнике по поводу вступления Украины
В Вашингтоне во вторник, 9 июля, начнется саммит Североатлантического альянса. В проекте совместного коммюнике саммита характеризуют путь Украины в НАТО как "необратимый".
Об этом пишет CNN.
Вступление Украины в НАТО
В материале со ссылкой на американского чиновника говорится, что Белый дом поддерживает использование слова "необратимый" в итоговом коммюнике НАТО. Но есть условие — документ должен подтвердить, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться. Поэтому окончательная версия документа будет содержать этот термин.
В Европе отмечают необходимость жестких формулировок относительно будущего вступления Украины, однако официальные лица США и Германии предложили использовать термин "мост". Они отметили важность "ощутимых мер", чтобы поддержать борьбу Украины против России.
А чиновник администрации США заявил, что НАТО сделает "новые важные заявления о том, как мы увеличиваем военную, политическую и финансовую поддержку Украины со стороны НАТО" в рамках "моста в НАТО".
Ранее представитель Белого дома заявил, что на саммите НАТО США объявят о новых шагах по укреплению ПВО и военных возможностей Украины.
А посол США в Украине Бриджит Бринк назвала три вещи, которые могут предоставить Украине на саммите НАТО.
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