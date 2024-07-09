О чем говорится в коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне

Заседание НАТО. Иллюстративное фото: nato.int

В Вашингтоне во вторник, 9 июля, начнется саммит Североатлантического альянса. В проекте совместного коммюнике саммита характеризуют путь Украины в НАТО как "необратимый".

Об этом пишет CNN.

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Вступление Украины в НАТО

В материале со ссылкой на американского чиновника говорится, что Белый дом поддерживает использование слова "необратимый" в итоговом коммюнике НАТО. Но есть условие — документ должен подтвердить, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться. Поэтому окончательная версия документа будет содержать этот термин.

В Европе отмечают необходимость жестких формулировок относительно будущего вступления Украины, однако официальные лица США и Германии предложили использовать термин "мост". Они отметили важность "ощутимых мер", чтобы поддержать борьбу Украины против России.

А чиновник администрации США заявил, что НАТО сделает "новые важные заявления о том, как мы увеличиваем военную, политическую и финансовую поддержку Украины со стороны НАТО" в рамках "моста в НАТО".

Ранее представитель Белого дома заявил, что на саммите НАТО США объявят о новых шагах по укреплению ПВО и военных возможностей Украины.

А посол США в Украине Бриджит Бринк назвала три вещи, которые могут предоставить Украине на саммите НАТО.