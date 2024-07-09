СБУ подтвердила обыски в Департаменте Гостаможслужбы — задержаны руководители

СБУ подтвердила обыски в Департаменте Гостаможслужбы — за что задержаны руководители
Служба безопасности Украины задержала руководителей Департамента Гостаможслужбы на коррупционной схеме. Они "обложили данью" региональные таможни.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 9 июля.
Коррупция в Гостаможслужбе
"Служба безопасности совместно с Офисом Генерального прокурора ликвидировала масштабную коррупционную схему в Центральном аппарате Государственной таможенной службы. В результате комплексных мероприятий в Киеве задержан директор Департамента ведомственной безопасности и контроля Гостаможслужбы и его заместитель", — говорится в сообщении.
Следствие установило, что чиновники систематически требовали неправомерную выгоду из руководителей региональных таможен.
Фигуранты обещали должностным лицам не усложнять их профессиональную деятельность в обмен на получение взяток.
В обмен на "дань", руководители ведомственной безопасности также обязывались "маскировать" служебные нарушения таможенников.
Документирование преступной деятельности злоумышленников длилось более года. За это время зафиксировано по меньшей мере восемь фактов ежемесячных поборов.
Для реализации преступных действий организаторы привлекли своего подчиненного в региональном офисе Гостаможслужбы.
Правоохранители задержали руководителя Департамента ведомственной безопасности государственного учреждения, его заместителя и одного из руководителей региональной таможни на месте при передаче взятки.
Трем задержанным готовится сообщение о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины — принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом, предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
"Кроме того, подозрение готовится экс-руководительнице одного из региональных управлений таможни. Ее преступные действия квалифицированы по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся 28 обысков в Центральном аппарате Гостаможслужбы, а также в областных подразделениях ведомственной безопасности и контроля в Западном, Южном и Центральном регионах.
Действия следователей направлены на установление лиц, причастных к "схеме", и их привлечение к ответственности.
Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, детективы НАБУ сообщили подозрение в уголовном производстве по заключению соглашений о назначении на высокие должности в Государственной таможенной службе Назару Шептицкому — пасынку главного судебного эксперта Александра Рувина. По данным следствия, он имел влиятельных знакомых, которых подстрекал к получению взяток за назначение "подходящих" кандидатов на руководящие должности.
Также в Украине пытались подкупить руководство Государственной таможенной службы за 1 миллион долларов. Однако правоохранители разоблачили злоумышленников и сообщили им о подозрении.
Читайте Новини.LIVE!