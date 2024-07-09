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СБУ подтвердила обыски в Департаменте Гостаможслужбы — за что задержаны руководители

9 июля 2024 22:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ подтвердила обыски в Департаменте Гостаможслужбы — задержаны руководители
Сотрудник СБУ и задержанный фигурант. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины задержала руководителей Департамента Гостаможслужбы на коррупционной схеме. Они "обложили данью" региональные таможни.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 9 июля.

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"Служба безопасности совместно с Офисом Генерального прокурора ликвидировала масштабную коррупционную схему в Центральном аппарате Государственной таможенной службы. В результате комплексных мероприятий в Киеве задержан директор Департамента ведомственной безопасности и контроля Гостаможслужбы и его заместитель", — говорится в сообщении.

Сотрудник СБУ и задержанный чиновник Гостаможслужбы
Сотрудник СБУ и задержанный фигурант. Фото: СБУ

Следствие установило, что чиновники систематически требовали неправомерную выгоду из руководителей региональных таможен.

Фигуранты обещали должностным лицам не усложнять их профессиональную деятельность в обмен на получение взяток.

В обмен на "дань", руководители ведомственной безопасности также обязывались "маскировать" служебные нарушения таможенников.

Раскрытие коррупционной схемы в Гостаможслужбе
Сотрудник СБУ и задержанный фигурант. Фото: СБУ

Документирование преступной деятельности злоумышленников длилось более года. За это время зафиксировано по меньшей мере восемь фактов ежемесячных поборов.

Для реализации преступных действий организаторы привлекли своего подчиненного в региональном офисе Гостаможслужбы.

Правоохранители задержали руководителя Департамента ведомственной безопасности государственного учреждения, его заместителя и одного из руководителей региональной таможни на месте при передаче взятки.

Трем задержанным готовится сообщение о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины — принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом, предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Сотрудник СБУ
Сотрудник СБУ. Фото: СБУ

"Кроме того, подозрение готовится экс-руководительнице одного из региональных управлений таможни. Ее преступные действия квалифицированы по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся 28 обысков в Центральном аппарате Гостаможслужбы, а также в областных подразделениях ведомственной безопасности и контроля в Западном, Южном и Центральном регионах.

Действия следователей направлены на установление лиц, причастных к "схеме", и их привлечение к ответственности.

Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, детективы НАБУ сообщили подозрение в уголовном производстве по заключению соглашений о назначении на высокие должности в Государственной таможенной службе Назару Шептицкому — пасынку главного судебного эксперта Александра Рувина. По данным следствия, он имел влиятельных знакомых, которых подстрекал к получению взяток за назначение "подходящих" кандидатов на руководящие должности.

Также в Украине пытались подкупить руководство Государственной таможенной службы за 1 миллион долларов. Однако правоохранители разоблачили злоумышленников и сообщили им о подозрении.

СБУ украинцы коррупция взятка Таможенная служба деньги Украина таможня

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