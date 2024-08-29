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У повітряному бою загинув льотчик Повітряних сил Олексій Месь

29 серпня 2024 20:35
Галина Шподарева - редактор
Загибель пілота Олексія Меся на псевдо "Мунфіш" — деталі
Олексій Месь. Фото: Повітряне командування "Захід" ПС ЗСУ
Галина Шподарева - редактор

Відбиваючи російську атаку 26 серпня, загинув льотчик Повітряних сил Збройних сил України Олексій Месь на псевдо "Мунфіш". У повітряному бою пілот знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. 

Про це повідомили в Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗС України у четвер, 29 серпня. 

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Похорони Олексія Меся. Фото: Повітряне командування "Захід" ПС ЗСУ

Загинув пілот Олексій "Мунфіш" Месь 

Як повідомили в ПК"Захід" Повітряних сил ЗСУ, Олексій "Мунфіш" Месь героїчно провів свій останній бій в небі. 26 серпня льотчик під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

"Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя", — йдеться в повідомленні. 

На зображенні може бути: 3 людини, гідролітак, вертоліт та дирижабль
Прощання з пілотом. Фото: Повітряне командування "Захід" ПС ЗСУ

29 серпня попрощатися з "Мунфішем" прийшли його побратими-льотчики, командири і підлеглі, друзі і колеги. Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29: політ над процесією виконали бойові друзі Олексія.

Наказом Головнокомандувача Збройних сил України підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно.

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Поховання Олексія "Мунфіша" Меся. Фото: Повітряне командування "Захід" ПС ЗСУ
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Похорони Олексія "Мунфіша" Меся. Фото: Повітряне командування "Захід" ПС ЗСУ

Обставини загибелі пілота

У Повітряних сил ЗСУ не повідомили, на якому саме літаку Олексій "Мунфіш" Месь виконував бойовий політ 26 серпня. 

Тим часом телеканал CNN із посиланням на джерело в українському військовому відомстві повідомив, що провідний український пілот з позивним "Мунфіш" Олексій Месь загинув у катастрофі винищувача F-16 під час "відбиття найбільшої в історії повітряної атаки" Росії на Україну".

Як зазначили в CNN із посиланням на свої джерела, в ЗСУ не вважають причиною інциденту помилку пілота.

"Наразі ведеться розслідування авіакатастрофи, і до участі в ньому будуть запрошені міжнародні експерти", — повідомляє CNN.

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Політ над процесією. Фото: Повітряне командування "Захід" ПС ЗСУ

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