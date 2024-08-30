Юрій Ігнат відреагував на заяву Безуглої про загибель пілота F-16 Олексія Меся

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Суспільне

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат різко відреагував на допис народної депутатки Мар'яни Безуглої. Вона заявляла, що збиття F-16, внаслідок чого загинув пілот Олексій Месь, сталося через дискоординацію між підрозділами під час російської атаки на Україну 26 серпня.

Про це Юрій Ігнат висловився на своїй сторінці Facebook у п'ятницю, 30 серпня.

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Реакція Юрія Ігната на допис Безуглої

Пост Юрія Ігната про Безуглу. Фото: скриншот

"Може вже хтось таки напише заяву на Безуглу в Державне бюро розслідувань? Скільки триватиме це знущання з країни та війська? Служба безпеки України, тут напевно і для вас є робота", — написав Юрій Ігнат.

Версія Мар'яни Безуглої про загибель Олексія Меся

Безугла 30 серпня опублікувала пост, де заявила, що за її джерелами літак F-16, яким керував Олексій Месь, був збитий внаслідок дискоординації між підрозділами. Це нібито трапилося 26 серпня, коли Росія завдала по Україні масованого ракетного удару.

Нардепка звинуватила Командування повітряних сил ЗСУ у "культурі брехні", що "призводить до того, що система управління військовими рішеннями не покращується на основі правдивої, послідовно зібраної аналітики, а погіршується і навіть колапсує, як це відбувається на Покровському напрямку". Також вона звинуватила генерала Миколу Олещука (Командувач ПС ЗСУ. — Ред.).

Яка офіційна версія ПС ЗСУ щодо загибелі Олексія Меся

В ПК "Захід" Повітряних сил ЗСУ, заявили, що Олексій "Мунфіш" Месь героїчно провів свій останній бій в небі. Зазначається, що 26 серпня льотчик під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

Попрощались з "Мунфішем" 29 серпня. На похорон прийшли його побратими-льотчики, командири і підлеглі, друзі і колеги. Наказом Головнокомандувача Збройних сил України підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно.