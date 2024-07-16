СБУ задержала супругов, которые работали на ФСБ и готовили координаты для обстрелов

Сотрудники СБУ и задержанный фигурант. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала супружескую пару агентов Федеральной службы безопасности России. Они готовили ракетные удары по Харькову и Сумской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 16 июля.

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Среди основных целей приспешников врага были штабы и укрепрайоны подразделений ВСУ и Госпогранслужбы. Оккупантов также интересовали геолокации логистических баз и складов с вооружением и боеприпасами украинских войск.

Сотрудники СБУ и задержанный фигурант. Фото: СБУ

"Чтобы получить разведданные, ФСБ привлекла свою агентку с Сумщины, которая работала в Харькове медсестрой в местном лечебном учреждении. Женщина расспрашивала своих коллег по работе о местах базирования Сил обороны на Харьковщине", — говорится в сообщении.

К преступной деятельности против Украины женщина привлекла своего мужа. Им оказался бывший работник расформированной милиции, проживавший в Ахтырке Сумской области.

По данным СБУ, по просьбе своей жены фигурант обходил пограничную местность, чтобы обнаружить локации украинских бойцов. Он также выспрашивал нужные ФСБ сведения у своих знакомых.

Полученную информацию злоумышленник отправлял жене, а она "отчитывалась" своему куратору из России. Его личность уже удалось установить СБУ.

Следствие установило, что женщина попала в поле зрения РФ из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно распространяла в Telegram-каналах. Ее муж также поддерживал оккупантов.

Во время обыска у задержанных изъяли мобильные телефоны и сим-карты различных операторов с доказательствами преступных действий. Женщине объявили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, а мужчине — в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения.

Переписка фигурантов из ФСБ. Фото: СБУ

Переписка фигурантов из ФСБ. Фото: СБУ

Переписка фигурантов из ФСБ. Фото: СБУ

Переписка фигурантов из ФСБ. Фото: СБУ

"Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от восьми лет до пожизненного срока заключения", — говорится в сообщении.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, жителя Одесской области завербовала ФСБ из-за его поддержки политики Кремля. За денежное вознаграждение предатель готовил ракетные удары по Одессе и выдавал важную военную информацию врагу. За свои действия остаток жизни мужчина может провести за решеткой.

Также на Буковине СБУ задержала агента российской Федеральной службы безопасности. Он изображал из себя курьера, чтобы координировать обстрелы железной дороги и медучреждений в Черновицкой области.