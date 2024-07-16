СБУ затримала подружжя, яке працювало на ФСБ та готувало координати для обстрілів

Співробітники СБУ та затримана фігурантка. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала подружжя агентів Федеральної служби безпеки Росії. Вони готували ракетні удари по Харкову та Сумській області.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у вівторок, 16 липня.

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Серед основних цілей поплічників ворога були штаби та укріпрайони підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби. Окупантів також цікавили геолокації логістичних баз та складів із озброєнням і боєприпасами українських військ.

Співробітники СБУ та затриманий фігурант. Фото: СБУ

"Щоб отримати розвіддані, ФСБ залучила свою агентку із Сумщини, яка працювала у Харкові медсестрою у місцевому лікувальному закладі. Жінка розпитувала своїх колег по роботі про місця базування Сил оборони на Харківщині", — йдеться у повідомленні.

До злочинної діяльності проти України жінка залучила свого чоловіка. Ним виявився колишній працівник розформованої міліції, який проживав в Охтирці на Сумщині.

За даними СБУ, на прохання своєї дружини фігурант обходив прикордонну місцевість, щоб виявити локації українських бійців. Він також випитував потрібні ФСБ відомості у своїх знайомих.

Отриману інформацію зловмисник надсилав дружині, а вона "звітувала" своєму куратору з Росії. Його особу вже вдалося встановити СБУ.

Слідство встановило, що жінка потрапила у поле зору РФ через свої прокремлівські погляди, які неодноразово поширювала в Telegram-каналах. Її чоловік також підтримував окупантів.

Під час обшуку у затриманих вилучили мобільні телефони та сім-карти різних операторів із доказами злочинних дій. Жінці оголосили підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а чоловіку — в несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.

Листування фігурантів з ФСБ. Фото: СБУ

Листування фігурантів з ФСБ. Фото: СБУ

Листування фігурантів з ФСБ. Фото: СБУ

Листування фігурантів з ФСБ. Фото: СБУ

"Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від восьми років до довічного терміну ув’язнення", — йдеться у повідомленні.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, жителя Одещини завербувала ФСБ через його підтримку політики Кремля. За грошову винагороду зрадник готував ракетні удари по Одесі та видавав важливу військову інформацію ворогу. За свої дії залишок життя чоловік може провести за ґратами.

Також на Буковині СБУ затримала агента російської Федеральної служби безпеки. Він вдавав з себе кур'єра, щоб координувати обстріли залізниці та медзакладів у Чернівецькій області.