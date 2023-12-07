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Сенаторы США не проголосовали за помощь Украине и возможную атаку РФ на НАТО — эфир Новини.LIVE

7 декабря 2023 18:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Сенаторы США не проголосовали за помощь Украине и возможную атаку РФ на НАТО — эфир Новини.LIVE
Неутешительные новости. Коллаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Сегодняшний гость эфира Вечер.LIVE — политический эксперт Дмитрий Спивак. Тема эфирной дискуссии — провал американскими сенаторами законопроекта о военной помощи Украине и вероятность вторжения ВС РФ в страны НАТО.

Посмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.

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Темы разговора с ведущей канала Ланой Шевчук:

  • неутешительные новости из Соединенных Штатов Америки;
  • готовность к Третьей мировой войне;
  • переговоры о гарантиях безопасности для Украины;
  • зависимость Украины от дружественных стран-партнеров;
  • ослабление Североатлантического альянса;
  • визит Путина на Ближний Восток;
  • переговоры Андрея Ермака с Петером Сиярто
  • трудности Евроинтеграции.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как украинцы могут экономить свет в условиях дефицита.

В то же время Укрзалізниця будет переправлять через границу с Польшей поезда с фурами.

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