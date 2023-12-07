Сенаторы США не проголосовали за помощь Украине и возможную атаку РФ на НАТО — эфир Новини.LIVE

Неутешительные новости. Коллаж Новини.LIVE

Сегодняшний гость эфира Вечер.LIVE — политический эксперт Дмитрий Спивак. Тема эфирной дискуссии — провал американскими сенаторами законопроекта о военной помощи Украине и вероятность вторжения ВС РФ в страны НАТО.

Посмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.

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Темы разговора с ведущей канала Ланой Шевчук:

неутешительные новости из Соединенных Штатов Америки;

готовность к Третьей мировой войне;

переговоры о гарантиях безопасности для Украины;

зависимость Украины от дружественных стран-партнеров;

ослабление Североатлантического альянса;

визит Путина на Ближний Восток;

переговоры Андрея Ермака с Петером Сиярто

трудности Евроинтеграции.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как украинцы могут экономить свет в условиях дефицита.

В то же время Укрзалізниця будет переправлять через границу с Польшей поезда с фурами.