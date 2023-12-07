Сенаторы США не проголосовали за помощь Украине и возможную атаку РФ на НАТО — эфир Новини.LIVE
7 декабря 2023 18:59
Неутешительные новости. Коллаж Новини.LIVE
Сегодняшний гость эфира Вечер.LIVE — политический эксперт Дмитрий Спивак. Тема эфирной дискуссии — провал американскими сенаторами законопроекта о военной помощи Украине и вероятность вторжения ВС РФ в страны НАТО.
Посмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.
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Темы разговора с ведущей канала Ланой Шевчук:
- неутешительные новости из Соединенных Штатов Америки;
- готовность к Третьей мировой войне;
- переговоры о гарантиях безопасности для Украины;
- зависимость Украины от дружественных стран-партнеров;
- ослабление Североатлантического альянса;
- визит Путина на Ближний Восток;
- переговоры Андрея Ермака с Петером Сиярто
- трудности Евроинтеграции.
Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как украинцы могут экономить свет в условиях дефицита.
В то же время Укрзалізниця будет переправлять через границу с Польшей поезда с фурами.
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