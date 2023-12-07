Сенатори США не проголосували за допомогу Україні та можлива атака РФ на НАТО — ефір Новини.LIVE

Невтішні новини. Колаж Новини.LIVE

Сьогоднішній гість ефіру Вечір.LIVE — політичний експерт Дмитро Співак. Тема ефірної дискусії — провал американськими сенаторами законопроєкту про військову допомогу Україні та ймовірність вторгнення ЗС РФ до країн НАТО.

Переглянути ефір можна о 19:00 за посиланням.

Читайте також:

Ефір Вечір.LIVE з Дмитром Співаком

Теми розмови з ведучою каналу Ланою Шевчук:

невтішні новини зі Сполучених Штатів Америки;

готовність до Третьої світової війни;

перемовини про гарантії безпеки для України;

залежність України від дружніх країн-партнерів;

послаблення Північноатлантичного альянсу;

візит Путіна на Близький Схід;

перемовини Андрія Єрмака з Петером Сіярто

труднощі Євроінтеграції.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як українці можуть економити світло в умовах дефіциту.

Водночас Укрзалізниця переправлятиме через кордон з Польщею потяги з фурами.