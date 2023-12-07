Сенатори США не проголосували за допомогу Україні та можлива атака РФ на НАТО — ефір Новини.LIVE
7 грудня 2023 18:59
Невтішні новини. Колаж Новини.LIVE
Сьогоднішній гість ефіру Вечір.LIVE — політичний експерт Дмитро Співак. Тема ефірної дискусії — провал американськими сенаторами законопроєкту про військову допомогу Україні та ймовірність вторгнення ЗС РФ до країн НАТО.
Переглянути ефір можна о 19:00 за посиланням.
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Теми розмови з ведучою каналу Ланою Шевчук:
- невтішні новини зі Сполучених Штатів Америки;
- готовність до Третьої світової війни;
- перемовини про гарантії безпеки для України;
- залежність України від дружніх країн-партнерів;
- послаблення Північноатлантичного альянсу;
- візит Путіна на Близький Схід;
- перемовини Андрія Єрмака з Петером Сіярто
- труднощі Євроінтеграції.
Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як українці можуть економити світло в умовах дефіциту.
Водночас Укрзалізниця переправлятиме через кордон з Польщею потяги з фурами.
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