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Сенатори США не проголосували за допомогу Україні та можлива атака РФ на НАТО — ефір Новини.LIVE

7 грудня 2023 18:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Сенатори США не проголосували за допомогу Україні та можлива атака РФ на НАТО — ефір Новини.LIVE
Невтішні новини. Колаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Сьогоднішній гість ефіру Вечір.LIVE — політичний експерт Дмитро Співак. Тема ефірної дискусії — провал американськими сенаторами законопроєкту про військову допомогу Україні та ймовірність вторгнення ЗС РФ до країн НАТО.

Переглянути ефір можна о 19:00 за посиланням.

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Теми розмови з ведучою каналу Ланою Шевчук:

  • невтішні новини зі Сполучених Штатів Америки;
  • готовність до Третьої світової війни;
  • перемовини про гарантії безпеки для України;
  • залежність України від дружніх країн-партнерів;
  • послаблення Північноатлантичного альянсу;
  • візит Путіна на Близький Схід;
  • перемовини Андрія Єрмака з Петером Сіярто
  • труднощі Євроінтеграції.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як українці можуть економити світло в умовах дефіциту. 

Водночас Укрзалізниця переправлятиме через кордон з Польщею потяги з фурами. 

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