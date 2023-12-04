Еще один народный депутат написал заявление о сложении полномочий
Сегодня, 4 декабря, нардеп Дмитрий Шпенов подал в Верховную Раду заявление о сложении полномочий. Отныне в Раде остается 401 депутат.
Об этом сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук и нардеп Ярослав Железняк.
Минус еще один депутат
Стефанчук рассказал, что сегодня в Верховную Раду Украины поступило заявление от Дмитрия Шпенова о сложении депутатских полномочий и досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины.
"Соответствующее заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", — говорится в сообщении.
В то же время нардеп Ярослав Железняк написал: "Еще минус мандат — мажоритарщик Дмитрий Шпенов (внефракционный). Уже остается 401 депутат в Раде".
Отметим, что это рекордно малое количество народных избранников. Конституционный состав Верховной Рады — 450 народных депутатов.
Что известно о Шпенове
Как известно, в 2019 году Дмитрий Шпенов был избран в Верховную Раду 9-го созыва как беспартийного самовыдвиженца по 37 округу (Днепропетровская область). До этого, в 2012 году, его избрали в ВРУ от "Партии регионов".
Также известно, что Шпенов являлся членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии "Оппозиционный блок". Ранее также был депутатом Криворожского городского совета, вел предпринимательскую деятельность. Имеет награду Заслуженного юриста Украины.
Напомним, 1 декабря решил сложить депутатский мандат народный депутат Украины от группы "Доверие" Максим Ефимов.
А перед этим 24 ноября решил уйти из Верховной Рады депутат от партии "Батькивщина" Виталий Данилов.
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