Еще один народный депутат написал заявление о сложении полномочий

Нардеп Дмитрий Шпенов. Фото: из соцсетей

Сегодня, 4 декабря, нардеп Дмитрий Шпенов подал в Верховную Раду заявление о сложении полномочий. Отныне в Раде остается 401 депутат.

Об этом сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук и нардеп Ярослав Железняк.

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Стефанчук рассказал, что сегодня в Верховную Раду Украины поступило заявление от Дмитрия Шпенова о сложении депутатских полномочий и досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины.

Заявление о сложении полномочий Дмитрия Шпенова. Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

"Соответствующее заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", — говорится в сообщении.

В то же время нардеп Ярослав Железняк написал: "Еще минус мандат — мажоритарщик Дмитрий Шпенов (внефракционный). Уже остается 401 депутат в Раде".

Отметим, что это рекордно малое количество народных избранников. Конституционный состав Верховной Рады — 450 народных депутатов.

Что известно о Шпенове

Как известно, в 2019 году Дмитрий Шпенов был избран в Верховную Раду 9-го созыва как беспартийного самовыдвиженца по 37 округу (Днепропетровская область). До этого, в 2012 году, его избрали в ВРУ от "Партии регионов".

Также известно, что Шпенов являлся членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии "Оппозиционный блок". Ранее также был депутатом Криворожского городского совета, вел предпринимательскую деятельность. Имеет награду Заслуженного юриста Украины.

Напомним, 1 декабря решил сложить депутатский мандат народный депутат Украины от группы "Доверие" Максим Ефимов.

А перед этим 24 ноября решил уйти из Верховной Рады депутат от партии "Батькивщина" Виталий Данилов.