Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Еще один народный депутат написал заявление о сложении полномочий arrow

Еще один народный депутат написал заявление о сложении полномочий

4 декабря 2023 11:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Еще один народный депутат написал заявление о сложении полномочий
Нардеп Дмитрий Шпенов. Фото: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня, 4 декабря, нардеп Дмитрий Шпенов подал в Верховную Раду заявление о сложении полномочий. Отныне в Раде остается 401 депутат.

Об этом сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук и нардеп Ярослав Железняк.

Читайте также:

Минус еще один депутат

Стефанчук рассказал, что сегодня в Верховную Раду Украины поступило заявление от Дмитрия Шпенова о сложении депутатских полномочий и досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины.

null
Заявление о сложении полномочий Дмитрия Шпенова. Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

"Соответствующее заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", — говорится в сообщении.

В то же время нардеп Ярослав Железняк написал: "Еще минус мандат — мажоритарщик Дмитрий Шпенов (внефракционный). Уже остается 401 депутат в Раде".

Отметим, что это рекордно малое количество народных избранников. Конституционный состав Верховной Рады — 450 народных депутатов.

Что известно о Шпенове

Как известно, в 2019 году Дмитрий Шпенов был избран в Верховную Раду 9-го созыва как беспартийного самовыдвиженца по 37 округу (Днепропетровская область). До этого, в 2012 году, его избрали в ВРУ от "Партии регионов".

Также известно, что Шпенов являлся членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии "Оппозиционный блок". Ранее также был депутатом Криворожского городского совета, вел предпринимательскую деятельность. Имеет награду Заслуженного юриста Украины.

Напомним, 1 декабря решил сложить депутатский мандат народный депутат Украины от группы "Доверие" Максим Ефимов.

А перед этим 24 ноября решил уйти из Верховной Рады депутат от партии "Батькивщина" Виталий Данилов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Актуальное по теме