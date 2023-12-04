Ще один народний депутат написав заяву про складення повноважень

Нардеп Дмитро Шпенов. Фото: із соцмереж

Сьогодні, 4 грудня, нардеп Дмитро Шпенов подав до Верховної Ради заяву про складення повноважень. Відтепер у Раді залишається 401 депутат.

Про це повідомив голова ВР Руслан Стефанчук та нардеп Ярослав Железняк.

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Мінус ще один депутат

Стефанчук розповів, що сьогодні до Верховної Ради України надійшла заява від Дмитра Шпенова про складення депутатських повноважень та дострокове припинення повноважень народного депутата України.

Заява про складання повноважень Дмитра Шпенова. Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

"Відповідну заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні", — йдеться у повідомленні.

Водночас нардеп Ярослав Железняк написав: "Ще мінус мандат — мажоритарник Дмитро Шпенов (позафракційний). Вже залишається 401 депутат в Раді".

Зазначимо, що це рекордно мала кількість народних обранців. Конституційний склад Верховної Ради — 450 народних депутатів.

Що відомо про Шпенова

Як відомо, 2019 року Дмитра Шпенова було обрано до Верховної Ради 9-го скликання як безпартійного самовисуванця за 37 округом (Дніпропетровська область). Перед тим, 2012 року, його обрали до ВРУ від "Партії регіонів".

Також відомо, що Шпенов був членом Центральної контрольно-ревізійної комісії партії "Опозиційний блок". Раніше також був депутатом Криворізької міської ради, вів підприємницьку діяльність. Має відзнаку Заслуженого юриста України.

Нагадаємо, 1 грудня вирішив скласти депутатський мандат народний депутат України від групи "Довіра" Максим Єфімов.

А перед цим, 24 листопада, вирішив піти з Верховної Ради депутат від партії "Батьківщина" Віталій Данілов.