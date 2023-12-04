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Ще один народний депутат написав заяву про складення повноважень

4 грудня 2023 11:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ще один народний депутат написав заяву про складення повноважень
Нардеп Дмитро Шпенов. Фото: із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, 4 грудня, нардеп Дмитро Шпенов подав до Верховної Ради заяву про складення повноважень. Відтепер у Раді залишається 401 депутат.

Про це повідомив голова ВР Руслан Стефанчук та нардеп Ярослав Железняк

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Стефанчук розповів, що сьогодні до Верховної Ради України надійшла заява від Дмитра Шпенова про складення депутатських повноважень та дострокове припинення повноважень народного депутата України. 

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Заява про складання повноважень Дмитра Шпенова. Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

"Відповідну заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні", — йдеться у повідомленні. 

Водночас нардеп Ярослав Железняк написав: "Ще мінус мандат — мажоритарник Дмитро Шпенов (позафракційний). Вже залишається 401 депутат в Раді".  

Зазначимо, що це рекордно мала кількість народних обранців. Конституційний склад Верховної Ради — 450 народних депутатів.

Що відомо про Шпенова

Як відомо, 2019 року Дмитра Шпенова було обрано до Верховної Ради 9-го скликання як безпартійного самовисуванця за 37 округом (Дніпропетровська область). Перед тим, 2012 року, його обрали до ВРУ від "Партії регіонів".  

Також відомо, що Шпенов був членом Центральної контрольно-ревізійної комісії партії "Опозиційний блок". Раніше також був депутатом Криворізької міської ради, вів підприємницьку діяльність. Має відзнаку Заслуженого юриста України.

Нагадаємо, 1 грудня вирішив скласти депутатський мандат народний депутат України від групи "Довіра" Максим Єфімов. 

А перед цим, 24 листопада, вирішив піти з Верховної Ради депутат від партії "Батьківщина" Віталій Данілов. 

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