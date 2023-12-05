Новый год-2024 — что нельзя дарить, чтобы не разозлить Зеленого Дракона

Две девушки, которые обмениваются подарками на Новый год. Фото: Freepik

До Нового года осталось уже совсем чуть-чуть, поэтому стоит начинать покупать подарки своим близким, если до сих пор ничего нет. Но перед тем, как покупать какие-то предметы или вещи родным людям, нужно понимать, какие подарки категорически нельзя дарить на этот праздник.

О том, что категорически не рекомендуется дарить на Новый год-2024, читайте в материале Новини.LIVE.

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Чтобы не разгневать символ 2024 года Зеленого Деревянного Дракона, следует понимать, что категорически не следует дарить в этот праздник. Итак, мы рассказываем вам о полном списке запрещенных на Новый год подарков.

Компания друзей, которые отмечают Новый год. Фото: Freepik

Что не следует дарить на Новый год-2024

Известно, что Зеленый Дракон символизирует успех, силу и процветание, а чтобы не разозлить его, не стоит дарить определенные вещи.

Вещи, связанные с огнем

Дело в том, что Дракон олицетворяет стихии Земли и Дерева, поэтому не стоит на Новый год дарить свечи, зажигалки или другие предметы, касающиеся огня.

Острые предметы

Зеленый Дракон представляет силу, поэтому такие подарки он может воспринимать как угрозу власти.

Простые, но дешевые вещи

Не стоит также на Новый год-2024 дарить своему близкому человеку что-нибудь простое и милое, но дешевое. Дело в том, что в разных мифологиях мира драконы символизируют сокровища и богатство, поэтому дешевые предметы могут разозлить Зеленого Дракона.

Темные вещи

На Новый год тоже не рекомендуется дарить вещи темных оттенков. Особенно, нельзя дарить что-то в черном цвете.

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