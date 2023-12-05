Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Что категорически нельзя дарить на Новый год-2024 — полный список arrow

Что категорически нельзя дарить на Новый год-2024 — полный список

5 декабря 2023 21:54
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Новый год-2024 — что нельзя дарить, чтобы не разозлить Зеленого Дракона
Две девушки, которые обмениваются подарками на Новый год. Фото: Freepik
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

До Нового года осталось уже совсем чуть-чуть, поэтому стоит начинать покупать подарки своим близким, если до сих пор ничего нет. Но перед тем, как покупать какие-то предметы или вещи родным людям, нужно понимать, какие подарки категорически нельзя дарить на этот праздник.

О том, что категорически не рекомендуется дарить на Новый год-2024, читайте в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Приближается самый главный праздник года, который считается самым фантастическим из всех. Перед Новым годом многие начинают думать, что же подарить своим ближайшим людям, и сразу же начинается суматоха.

Чтобы не разгневать символ 2024 года Зеленого Деревянного Дракона, следует понимать, что категорически не следует дарить в этот праздник. Итак, мы рассказываем вам о полном списке запрещенных на Новый год подарков.

Компания друзей, празднующих Новый год
Компания друзей, которые отмечают Новый год. Фото: Freepik

Что не следует дарить на Новый год-2024

Известно, что Зеленый Дракон символизирует успех, силу и процветание, а чтобы не разозлить его, не стоит дарить определенные вещи.

Вещи, связанные с огнем

Дело в том, что Дракон олицетворяет стихии Земли и Дерева, поэтому не стоит на Новый год дарить свечи, зажигалки или другие предметы, касающиеся огня.

Острые предметы

Зеленый Дракон представляет силу, поэтому такие подарки он может воспринимать как угрозу власти.

Простые, но дешевые вещи

Не стоит также на Новый год-2024 дарить своему близкому человеку что-нибудь простое и милое, но дешевое. Дело в том, что в разных мифологиях мира драконы символизируют сокровища и богатство, поэтому дешевые предметы могут разозлить Зеленого Дракона.

Темные вещи

На Новый год тоже не рекомендуется дарить вещи темных оттенков. Особенно, нельзя дарить что-то в черном цвете.

Напомним, мы писали о том, что можно подарить мужу или парню на Новый год-2024.

Раньше мы рассказывали о том, когда следует ставить елку и где ее лучше не устанавливать на Новый год-2024.

Также мы сообщали о том, какую стильную прическу можно сделать на Новый год-2024 на волосы разной длины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Глава Фонда госимущества назвал предприятия большой приватизации - 80x80

Глава Фонда госимущества назвал предприятия большой приватизации

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн — какие вакансии предлагают

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме