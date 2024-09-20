Лексемы в украинском языке — что означает слово "хідник"

Тротуар. Иллюстративное фото: freepick

Слово "хідник" имеет разные значения в украинском языке. Его можно использовать в качестве синонима для слова подземный ход, тротуар и длинный ковер.

Об этом сообщает издание ТСН.ua.

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Что означает слово "хідник"

В современном мире, где царит глобализация и модернизация, особенно важно сохранить многообразие языков и диалектов.

Украинский язык имеет много интересных, но малоизвестных слов, которые стоит знать, чтобы обогатить свой лексический запас. К одной из таких лексем относится слово "хідник", которое имеет несколько значений.

Что означает слово "хідник":

Хідник — то же, что и подземный ход. И еще скажу: таки же длинненько он копал хідник, дорогу к спасению (Максим Рыльский).

Хідник — тротуар; поднятая пешеходная дорожка из асфальта, кирпича или досок, проходящая по краям улиц или площадей. Как писал Агафангел Крымский, среди улицы стояла лужа, а на месте, где должны были бы быть хідники, росла чертополох.

Хідник — узкий, длинный ковер или толстая ткань такой же формы, которую стелют на пол; постилка, дорожка. Сделал Бронко несколько гимнастических упражнений на "турнике", на котором мама трепала хідники (Ирина Вильде).

В современном языке лексема "хідник" чаще всего употребляется в значении "тротуар". Другие значения почти не используются, за исключением некоторых регионов Украины, в частности, Львовщины, Закарпатья и Ивано-Франковской области.

Помните, используя в своей речи такие лексемы как, например, "хідник", мы делаем ее более выразительной.