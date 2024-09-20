Лексеми в українській мові — що означає слово "хідник"

Тротуар. Ілюстративне фото: freepick

Слово "хідник" має різні значення в українській мові. Його можна використовувати як синонім до слова підземний хід, тротуар та довгий килим.

Про це повідомляє видання ТСН.ua.

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Що означає слово "хідник"

У сучасному світі, де панує глобалізація і модернізація, особливо важливо зберегти різноманіття мов і діалектів.

Українська мова має багато цікавих, проте маловідомих слів, які варто знати, щоб збагатити свій лексичний запас. До однієї із таких лексем належить слово "хідник", який має декілька значень.

Що означає слово "хідник":

Хідник — те саме, що й підземний хід. І ще скажу: таки ж довгенько він копав хідник, дорогу до рятунку (Максим Рильський).

Хідник — тротуар; піднята пішохідна доріжка з асфальту, цегли чи дошок, що проходить по краях вулиць або площ. Як писав Агатангел Кримський, серед вулиці стояла калюжа, а на місці, де мали б бути хідники, росло будяччя.

Хідник — вузький, довгий килим або товста тканина такої ж форми, яку стелять на підлогу; постілка, доріжка. Зробив Бронко кілька гімнастичних вправ на "турніку", на якому мама тріпала хідники (Ірина Вільде).

У сучасній мові лексема "хідник" найчастіше вживається в значенні "тротуар". Інші значення майже не використовуються, за винятком деяких регіонів України, зокрема, Львівщини, Закарпаття та Івано-Франківської області.

Пам'ятайте, використовуючи в своїй мові такі лексеми як, наприклад, "хідник", ми робимо її більш виразною.