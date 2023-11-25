Шмыгаль рассказал, на какую сумму РФ украла украинского зерна

Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Андрей Ермак и другие на совместной пресс-конференции по итогам международного форума Grain from Ukraine. Фото: Денис Шмигаль

На захваченных украинских территориях Россия похитила миллионы тонн зерновых на сумму около одного миллиарда долларов. Однако украинский аграрный экспорт был и будет стабилизирующим фактором на мировом рынке продовольствия.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Читайте также:

Россия похитила украинского зерна более чем на миллиард долларов

Денис Шмыгаль отметил, что РФ похитила с оккупированных украинских территорий зерна более чем на один миллиард долларов. По его словам, страна-агрессор хочет максимально обострить ситуацию с продовольственным кризисом.

Однако именно украинский экспорт зерна является стабилизирующим фактором мирового рынка продовольствия. По прогнозам Шмыгаля, урожай этого года должен принести 79 млн тонн зерна. Он добавил, что для внутренних нужд Украине хватит 25% всего зерна, а все остальное "направляем туда, где есть угроза голода".

"Россия должна быть строго наказана за агрессию, массовые убийства и хищения украинского зерна. Трагедия, подобная Голодомору, не повторится ни в Украине, ни в любом другом уголке планеты", — отметил премьер-министр.

Сообщение Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот сообщения Шмыгаля

Напомним, проблему продажи ворованного украинского зерна в Европе следует учесть в санкционном механизме. ЕС принял уже 11 пакетов санкций, при этом пищевые продукты, медицинские препараты не подпадают под ограничительные меры. Об этом сообщил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на совместной пресс-конференции по итогам международного форума Grain from Ukraine.

Добавим, Украина договорилась с европейскими партнерами о получении военных кораблей. Это сделано с целью безопасного передвижения суден по "зерновому коридору" в Черном море.