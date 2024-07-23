Большую часть из фонда єВідновлення потратили на другие нужды, заявила Шуляк

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Фото: РБК-Украина

Финансирование выплат по программе "єВідновлення" может осуществляться не только за счет средств международных партнеров, но и из Резервного фонда бюджета. Однако для этого необходимо соответствующее решение правительства, в противном случае есть риск углубить проблему с жильем для ВПЛ и не вернуть из-за границы несколько миллионов вынужденных эмигрантов.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина.

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Как финансируется "єВідновлення" и куда потратили средства

Шуляк отметила, что в 2023 году программа "єВідновлення" финансировалась из средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, который в прошлом году был создан специально под эту программу. В фонд было направлено более 60 млрд гривен.

Из них 17 млрд грн — были первыми средствами из арестованных активов российского "Сбербанка", работавшего в Украине. Другую значительную сумму составила прибыль НБУ, направленная на эту программу. Однако на сегодняшний день из фонда компенсации за разрушенное или поврежденное жилье израсходовано только 12 млрд грн.

"Все остальные деньги были потрачены на другие объекты, связанные с ремонтом инфраструктуры и т.д. Поэтому мне кажется, если в Фонде ликвидации последствий уже нет денег, то можно использовать Резервный фонд, как он используется для других нужд. Но не медлить. Сегодня мы видим, что правительство направило на эти нужды средства, поступившие от наших партнеров, но не из Резервного фонда, или из других собственных источников. Хотя мы понимаем, что самих заявок, которые уже поступили в органы местного самоуправления, намного больше", — акцентировала Шуляк.

В то же время она подчеркнула, что после увольнения вице-премьера Александра Кубракова в начале мая, программа "єВідновлення" замедлилась.

Нардеп аргументирует это тем, что прошло почти три месяца, а правительство лишь недавно выделило 7 млрд гривен на финансирование программы. Это может свидетельствовать о том, что ни премьер-министр, ни временно исполняющий обязанности главы Министерства восстановления не взяли на себя соответствующее лидерство по программе "єВідновлення".

Елена Шуляк считает, что это очень плохо для программы. Поэтому на сегодняшний день правительство должно максимально сконцентрироваться на том, чтобы помочь людям решить жилищную проблему.

"Потому что это прежде всего вопросы и возвращения в Украину находящихся за рубежом людей и помощь тем внутренне перемещенным лицам, которые на сегодняшний день имеют разрушенное или поврежденное жилье", — отметила нардеп.

Также она добавила, что общая сумма, на которую утверждены выплаты владельцам поврежденного или уничтоженного жилья, превысила 20 млрд грн. Это те средства, которые должны получить граждане, но далеко не все из них смогли это сделать.

По ее словам, вопрос о том, когда будут выплаты, относится к правительству, поскольку именно Кабмин принимает соответствующие постановления.

"Когда выплаты? Это вопрос к правительству. Именно Кабмин принимает соответствующие постановления, когда направляет финансирование на тот или иной этап или компонент программы. Это же касается и компенсаций для граждан, чье жилье расположено на ВОТ. В законодательной рамке эта возможность уже есть. Соответствующие постановления Кабинета министров уже приняты. Экспериментальный проект на базе Мелитополя прошел успешно. И мы упираемся только в вопрос денег. И, видимо, в расстановке правильных приоритетов именно для правительства", — резюмировала Шуляк.

Напомним, что в ближайшие месяцы в Украине хотят ввести субсидию на аренду жилья для временного перемещенных лиц. Однако это будет касаться только тех, кто не получает пособия на жительство ВПЛ по постановлению №332.

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