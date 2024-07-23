Більшу частину з фонду єВідновлення витратили на інші потреби, заявила Шуляк

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Фото: РБК-Україна

Фінансування виплат за програмою "єВідновлення" може здійснюватися не лише за рахунок коштів міжнародних партнерів, але й з Резервного фонду бюджету. Однак для цього необхідне відповідне рішення уряду, в іншому випадку є ризик поглибити проблему з житлом для ВПО та не повернути з-за кордону кілька мільйонів вимушених емігрантів.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна.

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Шуляк зазначила, що у 2023 році програма "єВідновлення" фінансувалася з коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, який минулого року створили спеціально під цю програму. До фонду було направлено понад 60 млрд гривень.

З них 17 млрд грн — були першими коштами з арештованих активів російського "Сбербанку", що працював в Україні. Іншу значну суму склали прибутки НБУ, спрямовані на цю програму. Однак на сьогодні з фонду компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло витрачено лише 12 млрд грн.

"Усі інші гроші були витрачені на інші обʼєкти, пов’язані з ремонтом інфраструктури тощо. Тому мені здається, якщо у Фонді ліквідації наслідків вже немає грошей, то можна використовувати Резервний фонд, як він використовується для інших потреб. Але не зволікати. Сьогодні ми бачимо, що уряд спрямував на ці потреби кошти, які надійшли від наших партнерів, але не з Резервного фонду, або з інших власних джерел. Хоча ми розуміємо, що самих заявок, які вже надійшли до органів місцевого самоврядування, набагато більше", — акцентувала Шуляк.

Водночас вона наголосила, що після звільнення віцепрем'єрміністра Олександра Кубракова на початку травня програма "єВідновлення" сповільнилася.

Нардепка аргументує це тим, що минуло вже майже три місяці, а уряд лише нещодавно виділив 7 млрд гривень на фінансування програми. Це може свідчити про те, що ні прем'єр-міністр, ні тимчасовий виконувач обов'язків очільника Міністерства відновлення не взяли на себе відповідне лідерство за програмою "єВідновлення".

Олена Шуляк вважає, що це дуже погано для програми. Тому на сьогодні уряд повинен максимально сконцентруватися на тому, щоб допомогти людям вирішити житлову проблему.

"Тому що це перш за все питання і повернення в Україну людей, які знаходяться за кордоном, і допомога тим внутрішньо переміщеним особам, які на сьогодні мають зруйноване або пошкоджене житло", — зауважила нардепка.

Також вона зазначила, що загальна сума, на яку затверджено виплати власникам пошкодженого або знищеного житла, перевищила 20 млрд гривень. Це ті кошти, які мали б отримати громадяни, але далеко не всі з них змогли це зробити.

За її словами, питання про те, коли будуть виплати, відноситься до уряду, оскільки саме Кабмін приймає відповідні постанови.

"Коли виплати? Це питання до уряду. Саме Кабмін приймає відповідні постанови, коли направляє фінансування на той чи інший етап або компонент програми. Це ж саме стосується і компенсацій для громадян, чиє житло розташоване на ТОТ. У законодавчій рамці ця можливість уже є. Відповідні постанови Кабінету Міністрів вже ухвалені. Експериментальний проєкт на базі Мелітополя пройшов успішно. І ми впираємося лише в питання грошей. І, мабуть, у розставлення правильних пріоритетів саме для уряду", — резюмувала Шуляк.

Нагадаємо, що в найближчі місяці в Україні хочуть запровадити субсидію на оренду житла для тимчасового переміщених осіб. Проте це стосуватиметься лише тих, хто не отримує допомогу на проживання ВПО за постановою №332.

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