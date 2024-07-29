Графики отключения света в Украине на сегодня, 29 июля — прогноз НЭК "Укрэнерго"

Семь часов ограничений — как будут отключать свет в Украине сегодня
Графики почасовых отключений света в Украине в понедельник, 29 июля, по всей территории Украины будут действовать в период с 16:00 до 23:00. В другие часы ограничивать электропотребление не планируют.
Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Когда не будет света 29 июля
"29 июля с 16:00 до 23:00 будет применяться одна очередь отключений. В другие часы — без ограничений", — говорится в сообщении энергокомпании.
Где можно посмотреть графики отключения света
В зависимости от места проживания каждый потребитель может узнать о наличии или отсутствии света по своему адресу, перейдя по соответствующей ссылке:
- Киев;
- Киевская область;
- Житомир и область;
- Донецкая область;
- Днепр и область;
- Запорожье;
- Кировоградская область;
- Винница и область;
- Волынь;
- Львов и область;
- Полтава и область;
- Одесса и область;
- Черновцы и область;
- Николаев и область;
- Харьков и область;
- Прикарпатье, Ивано-Франковск;
- Ровно и область;
- Черкассы и область;
- Закарпатье;
- Тернополь и область;
- Херсон и область;
- Сумы и область;
- Черниговская область;
- Хмельницкая область.
Граждан призывают экономно использовать электроэнергию и не пользоваться энергоемкими приборами в пиковые часы, то есть с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00. Включать такие приборы энергетики рекомендуют ночью с 23:00 до 6:00, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.
Напомним, в Украине отменят отключение света для жителей 20-километровой прифронтовой зоны. Объем потребления в этих регионах незначительный, поэтому негативного влияния на энергосистему других регионов такие изменения иметь не будут.
Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ситуация в энергосистеме будет улучшаться. В то же время он добавил, что сохраняется угроза новых обстрелов, поэтому делать прогнозы касательно дальнейшего развития событий невозможно.
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