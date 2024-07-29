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Семь часов ограничений — как будут отключать свет в Украине сегодня

29 июля 2024 00:09
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Украине на сегодня, 29 июля — прогноз НЭК "Укрэнерго"
Электросети, разрушенные в результате российских обстрелов. Фото: dtec.com
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики почасовых отключений света в Украине в понедельник, 29 июля, по всей территории Украины будут действовать в период с 16:00 до 23:00. В другие часы ограничивать электропотребление не планируют.

Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Когда не будет света 29 июля

"29 июля с 16:00 до 23:00 будет применяться одна очередь отключений. В другие часы — без ограничений", — говорится в сообщении энергокомпании.

Где можно посмотреть графики отключения света

В зависимости от места проживания каждый потребитель может узнать о наличии или отсутствии света по своему адресу, перейдя по соответствующей ссылке:

Граждан призывают экономно использовать электроэнергию и не пользоваться энергоемкими приборами в пиковые часы, то есть с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00. Включать такие приборы энергетики рекомендуют ночью с 23:00 до 6:00, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, в Украине отменят отключение света для жителей 20-километровой прифронтовой зоны. Объем потребления в этих регионах незначительный, поэтому негативного влияния на энергосистему других регионов такие изменения иметь не будут.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ситуация в энергосистеме будет улучшаться. В то же время он добавил, что сохраняется угроза новых обстрелов, поэтому делать прогнозы касательно дальнейшего развития событий невозможно.

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