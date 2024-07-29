Графіки відключення світла в Україні на сьогодні, 29 липня — прогноз НЕК "Укренерго"

Електромережі, зруйновані внаслідок російських обстрілів. Фото: dtec.com

Графіки погодинних відключень світла в Україні в понеділок, 29 липня, по всій території України діятимуть у період з 16:00 до 23:00. В інші години обмежувати електроспоживання не планують.

Про це в неділю, 28 липня, повідомили у НЕК "Укренерго".

Читайте також:

Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Коли не буде світла 29 липня

"29 липня з 16:00 до 23:00 застосовуватиметься одна черга відключень. В інші години — без обмежень", — йдеться в повідомленні енергокомпанії.

Де можна подивитися графіки відключень світла

У залежності від місця проживання кожен споживач може дізнатися про наявність або відсутність світла за своєю адресою, перейшовши за відповідним посиланням:

Громадян закликають економно використовувати електроенергію та не користуватися енергоємними приладами в пікові години, тобто з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 23:00. Вмикати такі прилади енергетики рекомендують вночі з 23:00 до 6:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, в Україні скасують відключення світла для жителів 20-кілометрової прифронтової зони. Обсяг споживання в цих регіонах є незначним, тому негативного впливу на енергосистему інших регіонів такі зміни не матимуть.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ситуація в енергосистемі поліпшуватиметься. Водночас він додав, що зберігається загроза нових обстрілів, тому робити прогнози щодо подальшого розвитку подій неможливо.