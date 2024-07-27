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Укренерго скасувало відключення світла в прифронтовій зоні — як це вплине на споживачів

27 липня 2024 19:26
Валерія Барановська - редактор
Відключення світла в Україні — на прифронтових територіях скасують обмеження
Аварійна бригада електромережі. Фото: ДТЕК
Валерія Барановська - редактор

В Україні скасують відключення електроенергії для жителів 20-кілометрової прифронтової зони. Обсяг споживання в цих районах не є значним, тому це рішення не вплине негативно на енергосистему інших регіонів.

Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час брифінгу у п'ятницю, 26 липня.

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Було прийнято рішення скасувати відключення електроенергії для жителів 20-кілометрової прифронтової зони. Кудрицький повністю підтримує це рішення і вважає його справедливим та логічним.

"На превеликий жаль наші співгромадяни, які мешкають у прифронтових районах, і так дуже сильно потерпають від обмежень в електропостачанні через постійні обстріли ворога. Я особисто вважаю це рішення абсолютно логічним і справедливим", — зазначив голова Укренерго.

Він підкреслив, що обсяг споживання в цих районах не є значним, тому відключення не матиме негативного впливу на енергосистему або інші регіони.

"Природно на тих територіях споживання не є дуже великим. Для енергосистеми цей обсяг не є значним, а для людей, які живуть в прифронтових районах є. Ми повинні зробити для них хоч щось легшим і, я думаю, що ніхто з споживачів не відчує ніякого негативного впливу від того, що ми не будемо відключати ці території", — підсумував Кудрицький. 

Нагадаємо, голова Укренерго заявляв, що в Україні покращилася ситуації в енергосистемі завдяки зниженню споживання електроенергії та завершенню ремонту важливих енергогенеруючих потужностей. Наразі застосовуються лише 1-2 черги відключень замість 3-4.

Раніше ми писали, що після планового ремонту до енергосистеми підключили один з атомних блоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми та зменшить дефіцит електроенергії.

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