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Сырский отреагировал на удар россиян по "Охматдету"

9 июля 2024 12:54
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Ракетный удар по Украине 8 июля - Сырский обещает наказание причастным
Спасатели разбирают завалы детской больницы "Охматдет" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Украинские военные не простят россиянам убийство мирных людей. Причастные к военным преступлениям понесут наказание.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram во вторник, 9 июля.

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По словам Сырского, россияне целенаправленно били по гражданской инфраструктуре Украины.

"Вчерашний массированный ракетный удар по городам Украины поразил весь мир своей жестокостью и коварством. Российские террористы цинично и целенаправленно ударили по гражданским объектам, в частности, по детской больнице "Охматдет", — говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что причастные к этому преступлению понесут наказание.

"Мы, украинские воины, никогда не простим убийства и террора мирных людей. У военных преступлений нет сроков давности, и все причастные обязательно понесут наказание", — подчеркнул Сырский.

Он также почтил память погибших при ударе.

"Сегодня, в день траура по невинно погибшим в нашей столице и других городах Украины, я склоняю голову вместе со всем украинским народом в знак светлой памяти", — сказал Сырский.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по детской больнице "Охматдет" . Глава государства заявил, что Россия должна полностью ответить за все свои преступления против людей, детей и человечности в целом.

Глава государства также сообщил о 38 погибших и 190 пострадавших в результате массированной ракетной атаки на Украину 8 июля . Среди убитых Россией украинцев четверо детей.

9 июля в Киеве и Кривом Роге объявили Днем траура по жертвам российской атаки.

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