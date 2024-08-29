Сырский обратился к украинцам в День памяти защитников Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: https://t.me/osirskiy

29 августа в Украине отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский подчеркнул, что сегодня — 10-я годовщина кровопролитных боев за Иловайск.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По словам генерала, Иловайск — это не только трагическое событие в истории Украины, но и страница украинской несокрушимости, это чин и подвиг украинских военных. Он призвал помнить, что, несмотря на потери и обман врага, наши воины не сдались, а продолжили прорыв из ловушки и борьбу.

"Этот день будет всегда напоминать нам о коварстве и вероломности российского агрессора, о том, что любые переговоры с террористами и убийцами являются смертельно опасным делом, и что доверять им нельзя", — отметил Александр Сырский.

Кроме этого, Главнокомандующий ВСУ поблагодарил украинских матерей и родителей за их детей, которые отдали свои жизни за независимость Украины, свободу всего украинского народа.

"Ваши дети — настоящие герои, их подвиг не напрасный и запечатленный в памяти нашего народа навечно. Вечная память и слава украинским защитникам и защитницам павших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины!", — подчеркнул генерал.