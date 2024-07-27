Языковая идентификация — сколько людей считают украинский язык родным

Украинцы с флагами в руках. Фото: politarena

Согласно результатам опроса Центра Разумкова 78,4% украинцев называют украинский язык родным , что является значительным ростом по сравнению с 2006 годом, когда этот показатель составил 52%. Доля тех, кто считает русский язык родным, снизилась с 31% в 2006 году до 6% в 2024 году.

Результаты опроса Центра Разумкова были обнародованы в среду, 24 июля.

Читайте также:

Сколько украинцев считают украинский язык родным

По сравнению с 2006 годом в Украине значительно вырос процент тех, кто называет украинский язык родным. Это можно увидеть в результатах опроса, проводившегося с 6 по 12 июня текущего года методом face-to-face на подконтрольных Украине территориях. В общей сложности были опрошены 2016 респондентов в возрасте от 18 лет.

"Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан" , — говорится в сообщении.

По данным опроса Центра Разумкова, количество людей, которые считают украинский язык родным, составляет 78,4%, тогда как в 2006 году их было только 52%. Показатель увеличивался постепенно – в 2015 году 60%, в 2017 году 68%, а в 2023 году 77,8%.

В ходе опроса 13% респондентов ответили, что считают украинский и русский языки в равной степени родными. В 2006 году так отметили 16% опрашиваемых.

Уменьшилась доля тех, кто назвал родным русским язык — сейчас он составляет всего 6%, а в 2006 году был 31%.

Увеличилось и количество разговаривающих на украинском или преимущественно на украинском языке дома. В 2024 году так ответили 70,5% опрошенных, а в 2006 году только 46%.

Что касается общения за пределами дома, то только или преимущественно на украинском сейчас говорят 72% опрошенных, только или преимущественно на русском — 8% опрошенных.

Напомним, на третий год полномасштабной войны количество тех, кто пользуется украинским языком в учебных заведениях и в быту, уменьшилось. Такой результат исследования обеспечения функционирования государственного языка в образовательном процессе обнародовали в Государственной службе качества образования Украины.

Ранее мы писали, что уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень анонсировал переход к активной украинизации. Он подчеркнул, что этот процесс будет включать в себя новые мероприятия и увеличенный надзор для поддержки украинского языка.