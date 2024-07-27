Мовна ідентифікація — скільки людей вважають українську мову за рідну

Українці з прапорами в руках. Фото: politarena

Згідно з результатами опитування Центру Разумкова 78,4% українців називають українську мову рідною, що є значним зростанням порівняно з 2006 роком, коли цей показник становив 52%. Частка тих, хто вважає російську мову рідною, знизилася з 31% у 2006 році до 6% у 2024 році.

Результати опитування Центру Разумкова оприлюднили у середу, 24 липня.

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Скільки українців вважають українську мову рідною

У порівнянні з 2006 роком в Україні значно зріс відсоток тих, хто називає українську мову рідною. Це можна побачити у результатах опитування, яке проводилося з 6 по 12 червня поточного року методом face-to-face на підконтрольних Україні територіях. Загалом було опитано 2016 респондентів віком від 18 років.

"Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян", — йдеться в повідомленні.

За даними опитування Центру Разумкова кількість людей, які вважають українську мову рідною становить 78,4%, тоді як у 2006 році їх було лише 52%. Показник збільшувався поступово — у 2015 році 60%, у 2017 році 68%, а у 2023 році 77,8%.

Під час опитування 13% респондентів відповіли, що вважають українську і російську мови однаковою мірою рідними. У 2006 році так зазначили 16% опитуваних.

Зменшилася також частка тих, хто назвав рідною російською мову — зараз вона становить усього 6%, а у 2006 році була 31%.

Збільшилася і кількість тих, хто розмовляє українською або переважно українською мовою вдома. У 2024 році так відповіли 70,5% опитаних, а у 2006 році лише 46%.

Що стосується спілкування за межами дому, то лише або переважно українською зараз говорять 72% опитаних, лише або переважно російською — 8% опитаних.

Нагадаємо, на третій рік повномасштабної війни кількість тих, хто послуговується українською мовою в навчальних закладах та в побуті, зменшилася. Такий результат дослідження щодо забезпечення функціонування державної мови в освітньому процесі оприлюднили в Державній службі якості освіти України.

Раніше ми писали, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь анонсував перехід до активної українізації. Він підкреслив, що цей процес включатиме нові заходи та збільшений нагляд для підтримки української мови.