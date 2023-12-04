Сколько населенных пунктов остается без света из-за непогоды — данные от Укрэнерго

Восстановление электроэнергии. Фото: ДТЭК

В настоящее время энергосистема Украины находится в сложной ситуации. На юге сегодня утром, 4 декабря, одна из теплоцентралей перестала работать в результате повреждения из-за обстрела. Всего из-за непогоды в Украине 145 населенных пунктов остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Есть ли дефицит электроэнергии в Украине

В течение суток по разным техническим причинам в аварийный ремонт специалисты вывели пять блоков на тепловых электростанциях в некоторых областях страны.

В свою очередь, солнечные электростанции не могут работать на полную мощность из-за большой облачности по всей территории страны.

"Электроэнергии, произведенной украинскими электростанциями, пока достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей. Диспетчерский центр "Укрэнерго" пока не прогнозирует в течение суток дефицита в энергосистеме", — заверили в сообщении.

Кроме того, синоптики предупредили о морозах, которые накроют Украину в течение недели. Поэтому будет расти потребление электроэнергии, что может привести к дефициту электричества в системе.

"Поэтому для поддержания баланса между производством и потреблением в энергосистеме необходимо экономно потреблять электроэнергию. Лимиты потребления не вводились. Графики отключений не вводились и не прогнозируются", — призвали в Укрэнерго.

Отключение света в населенных пунктах страны

Несмотря на стабильную температуру, вечерний максимум потребления электроэнергии 3 декабря был на 3,5% выше, чем в минувшее воскресенье, а именно 26 ноября. Главной причиной является уменьшение потребления в тот день в результате массовых отключений света на юге страны.

Также из-за сложных погодных условий в течение 25-26 ноября в Одесской области было обесточено много населенных пунктов, однако по состоянию на 4 декабря электроснабжение было полностью восстановлено.

В свою очередь 3 декабря из-за непогоды повредились сети системы распределения электроэнергии облэнерго на западе страны. Поэтому по состоянию на утро 4 декабря без света осталось 145 населенных пунктов в:

Житомирской,

Львовской,

Сумской,

Черниговской областях.

"Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 420 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", — подчеркнули в сообщении.

Экспорт и импорт электроэнергии

Также в ведомстве добавили, что по состоянию на сегодняшний день, 4 декабря, экспорт отсутствует.

Импорт электроэнергии сегодня будет осуществляться вечером в течение одного часа из Румынии и Словакии.

"Общий объем 82 МВтч. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт", — уточнили в сообщении.

Напомним, ранее глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус подчеркнул, что страна достаточно готова к зиме. По его словам, сейчас идет работа над тем, чтобы у всех граждан были свет и тепло.