У Верховній раді розповіли, чи готова Україна до зими

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Очільник Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус наголосив, що країна достатньо готова до зими. За його словами, наразі триває робота над тим, щоб у всіх громадян було світло і тепло.

Про це Андрій Герус сказав в ефірі телеканалу "Рада".

Читайте також:

Зима в Україні

"Європейські трейдери активно використовують наші підземні сховища для зберігання газу — це енергетична безпека країн Євросоюзу взимку. У разі потреби, ми матимемо можливість імпорту газу з європейських країн. Але цього року покладаємося на український видобуток газу, який має забезпечити нам походження цієї зими", — розповів Герус.

За його словами, восени та влітку в країну виникав профіцит. Внаслідок цього відбувався експорт електроенергії, на якому вдалося заробити. Герус наголосив, що взимку потенційно можуть виникати дефіцити, тоді Україна зможе імпортувати електроенергію з Європейського Союзу, щоб збалансувати свої енергосистеми й забезпечити повністю споживання, а також попит.

"Також залишається ризик ворожих атак на енергосистему. Європейські партнери допомогли нам в цьому питанні, значно покращивши ППО", — додав він.

Нагадаємо, ситуація в енергосистемі України залишається складною. Вчора було зафіксовано різке зростання споживання.

Також ми писали, що взимку енергетики радять українцям дотримуватись певних правил, щоб не перевантажувати енергосистему в години пік. Це допоможе уникнути відключень світла.