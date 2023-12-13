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Самые распространенные мифы о здоровье украинцев — Комаровский в эфире Новини.LIVE

13 декабря 2023 21:02
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Самые распространенные мифы о здоровье украинцев — Комаровский в эфире Новини.LIVE
Евгений Комаровский в эфире Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Гость вечернего эфира канала Новини.LIVE — самый известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Тема разговора — сколько раз в год болеет ребенок.

Посмотреть эфир можно в 21:00 по ссылке.

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Эфир Новини.LIVE с Евгением Комаровским

Тема дискуссии с ведущей канала Диной Бернацкой:

  • наиболее распространенные мифы о здоровье украинцев;
  • лечение и профилактику болезней;
  • угрозы, которые подстерегают нас;
  • визит Зеленского в США;
  • хорошие новости от Америки;

Напомним, что ранее Министерство обороны Украины начало изымать переданные ВСУ испорченные сухпайки.

В то же время председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин раскритиковал эффективность телемарафона.

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