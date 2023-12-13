Самые распространенные мифы о здоровье украинцев — Комаровский в эфире Новини.LIVE
13 декабря 2023 21:02
Евгений Комаровский в эфире Новини.LIVE
Гость вечернего эфира канала Новини.LIVE — самый известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Тема разговора — сколько раз в год болеет ребенок.
Посмотреть эфир можно в 21:00 по ссылке.
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Тема дискуссии с ведущей канала Диной Бернацкой:
- наиболее распространенные мифы о здоровье украинцев;
- лечение и профилактику болезней;
- угрозы, которые подстерегают нас;
- визит Зеленского в США;
- хорошие новости от Америки;
Напомним, что ранее Министерство обороны Украины начало изымать переданные ВСУ испорченные сухпайки.
В то же время председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин раскритиковал эффективность телемарафона.
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