Самые распространенные мифы о здоровье украинцев — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Евгений Комаровский в эфире Новини.LIVE

Гость вечернего эфира канала Новини.LIVE — самый известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Тема разговора — сколько раз в год болеет ребенок.

Посмотреть эфир можно в 21:00 по ссылке.

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Тема дискуссии с ведущей канала Диной Бернацкой:

наиболее распространенные мифы о здоровье украинцев;

лечение и профилактику болезней;

угрозы, которые подстерегают нас;

визит Зеленского в США;

хорошие новости от Америки;

Напомним, что ранее Министерство обороны Украины начало изымать переданные ВСУ испорченные сухпайки.

В то же время председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин раскритиковал эффективность телемарафона.