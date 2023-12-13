Найбільш поширені міфи щодо здоров'я українців — Комаровський в ефірі Новини.LIVE
13 грудня 2023 21:02
Євгеній Комаровський в ефірі Новини.LIVE
Гість вечірнього ефіру каналу Новини.LIVE — найвідоміший український лікар-педіатр Євгеній Комаровський. Тема розмови — скільки разів на рік хворіє дитина.
Подивитись ефір можна о 21:00 за посиланням.
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Тема дискусії з ведучою каналу Діною Бернацькою:
- найбільш поширені міфи щодо здоров'я українців;
- лікування і профілактику хвороб;
- загрози, які чатують на нас;
- візит Зеленського в США;
- хороші новини від Америки;
Нагадаємо, що раніше Міністерство оборони України почало вилучати передані ЗСУ зіпсовані сухпайки.
Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин розкритикував ефективність телемарафону.
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