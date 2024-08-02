Что думают украинцы о сроках продолжительности войны

Украинцы на улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Киевский международный институт социологии в мае провел опрос среди украинцев по поводу сроков продолжительности войны в Украине. Более 50% считают, что российская агрессия продлится еще долго.

Об этом говорится в результате опроса КМИС.

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Продолжительность войны в Украине

По данным опроса, 57% граждан полагают, что российская война будет долго. Среди них 18% верят, что военный конфликт растянется еще на год-два, а 17% — считают, что боевые действия могут длиться до пяти лет.

Скриншот результатов опроса

В то же время 14% надеются, что война закончится через 6-12 месяцев, а каждый 13-й гражданин Украины имеет пессимистический прогноз, что она продлится более пяти лет. А больше трети опрошенных украинцев затруднились ответить на этот вопрос.

Скриншот результатов опроса

Напомним, украинцы продолжают придерживаться мнения, что проведение президентских выборов в Украине не целесообразно во время войны. Лишь малая доля украинцев заявила, что выборы должны пройти, несмотря на любые обстоятельства.

Также мы писали, что опрос по коррупции в Украине показал, что украинцы считают наиболее коррумпированными Государственную таможенную службу, Верховную Раду и Кабинет министров.