Что думают украинцы о сроках продолжительности войны

Сколько еще будет продолжаться война в Украине — среди граждан провели опрос
Киевский международный институт социологии в мае провел опрос среди украинцев по поводу сроков продолжительности войны в Украине. Более 50% считают, что российская агрессия продлится еще долго.
Об этом говорится в результате опроса КМИС.
Продолжительность войны в Украине
По данным опроса, 57% граждан полагают, что российская война будет долго. Среди них 18% верят, что военный конфликт растянется еще на год-два, а 17% — считают, что боевые действия могут длиться до пяти лет.
В то же время 14% надеются, что война закончится через 6-12 месяцев, а каждый 13-й гражданин Украины имеет пессимистический прогноз, что она продлится более пяти лет. А больше трети опрошенных украинцев затруднились ответить на этот вопрос.
Напомним, украинцы продолжают придерживаться мнения, что проведение президентских выборов в Украине не целесообразно во время войны. Лишь малая доля украинцев заявила, что выборы должны пройти, несмотря на любые обстоятельства.
Также мы писали, что опрос по коррупции в Украине показал, что украинцы считают наиболее коррумпированными Государственную таможенную службу, Верховную Раду и Кабинет министров.
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