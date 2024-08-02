Що думають українці стосовно термінів тривалості війни

Українці на вулиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Київський міжнародний інститут соціології у травні провело опитування серед українців щодо термінів тривалості війни в Україні. Понад 50% вважають, що російська агресія триватиме ще довго.

Про це йдеться в результаті опитування КМІС.

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Тривалість війни в Україні

За даними опитування, 57% громадян думають, що російська війна буде довго. Серед них 18% вірять, що воєнний конфлікт розтягнеться ще на рік-два, а 17% — вважають, що бойові дії можуть тривати до п'яти років.

Скриншот результатів опитування

Водночас 14% сподіваються, що війна закінчиться через 6-12 місяців, а кожен 13-й громадянин України має песимістичний прогноз, що вона триватиме понад п'ять років. А більше третини опитаних українців не змогли відповісти на це запитання.

Скриншот результатів опитування

Нагадаємо, українці продовжують дотримуватися думки, що проведення президентських виборів в Україні не є доцільним під час війни. Лише мала частка українців заявила, що вибори мають відбутися, попри будь-які обставини.

Також ми писали, що опитування щодо корупції в Україні показало, що українці вважають найбільш корумпованими Державну митну службу, Верховну Раду та Кабінет міністрів.